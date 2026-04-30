Giustizia, per l'anarchico Alfredo Cospito rinnovato il 41 bis

Il ministero della Giustizia, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Ansa - ha rinnovato il 41 bis, il regime di carcere duro, nei confronti dell'anarchico Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Cagliari.

Confermato il regime di carcere duro

Il provvedimento era atteso entro il 4 maggio ed è stato notificato oggi al difensore Flavio Rossi Albertini. Cospito, per anni militante tra le file della Federazione Anarchica Informale, è al 41 bis dal maggio del 2022. Tra l’ottobre di quello stesso anno e l’aprile del 2023, l’anarchico di origini abruzzesi mise in atto un lungo sciopero della fame per protestare contro quelle condizioni detentive e nell’aprile del 2024.

L'attentato del giugno 2006 a Fossano

L'uomo sta scontando condanne per l'attentato del 2 giugno 2006 alla scuola allievi carabinieri di Fossano e per la gambizzazione del dirigente di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi il 7 maggio del 2012.