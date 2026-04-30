Principio d’incendio ai Salesiani di Bra, evacuate per un’ora le scuole medie

Scuola evacuata e qualche istante di apprensione questa mattina, giovedì 30 aprile, presso l’istituto dei Salesiani di Bra, in viale Rimembranze, dove un principio di incendio ha interessato un locale lavanderia.

L’allarme è scattato intorno alle 9. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra arrivata dal distaccamento di Alba, cui si è affiancata una seconda squadra con autoscala giunta dal Comando Provinciale di Cuneo.

Parte del complesso riservato alle scuole medie è stato evacuato per circa un’ora, tempo durante il quale il rogo è stato messo in sicurezza consentendo un ritorno alla normalità in breve tempo.