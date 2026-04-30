Alba: Beppe Ghisolfi insegna “Primi passi verso l’Economia” alle medie

L’Associazione Culturale Giulio Parusso promuove un’iniziativa didattica innovativa rivolta in particolar modo alle Scuole Secondarie di Primo grado: una lezione di un’ora di alfabetizzazione finanziaria.

La lezione verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube dell’Associazione Parusso, disponibile alle scuole, ma anche a tutto il pubblico del web interessato all’argomento. A conclusione della lezione il video prodotto resterà tra i contenuti del canale.

I giovani studenti verranno condotti nei “Primi passi verso l’Economia” dal professor Beppe Ghisolfi, banchiere, giornalista e celebre divulgatore scientifico, nonché autore di libri best seller come il Manuale di Educazione Finanziaria, vincitore di premi internazionali prestigiosi e socio onorario e collaboratore dell’Associazione.

L’incontro è volto a fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per comprendere il mondo economico che li circonda, rendendo semplici e accessibili concetti spesso considerati complessi. Una preziosa risorsa integrativa ai percorsi di Educazione Civica.

La lezione si svolgerà lunedì 11 maggio 2026, dalle ore 11:00 alle 12:00 , secondo le seguenti modalità:

In presenza: la partecipazione dal vivo sarà riservata esclusivamente agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Quartiere Mussotto e Sinistra Tanaro di Alba, recentemente intitolata a “Giulio Parusso” Storico (1941-2014).

In digitale: per estendere a tutto il pubblico questa importante opportunità formativa, la lezione sarà trasmessa in diretta streaming integrale sul canale YouTube dell’Associazione Parusso https://www.youtube.com/@AssCulturaleGiulioParusso . Il link sarà disponibile anche dal sito www.giulioparusso.org

L’Avvocato Roberto Ponzio, Presidente dell’Associazione Culturale Giulio Parusso dice: “Ringrazio la dirigente scolastica dott.ssa Elena Maria Ciarli per aver accolto la nostra proposta ed il prof. Ghisolfi, nostro socio onorario, per la disponibilità. Qualche anno fa ed esattamente nel 2022 un’iniziativa analoga suscitò grande interesse. In un gremito tendone, all’epoca, concesso in uso dall’Amministrazione comunale alle associazioni il prof. Ghisolfi tenne una lezione sull’ABC dell’economia e finanza ad una decina di classi dei primi anni degli Istituti Superiori albesi. L’iniziativa suscitò entusiasmo in docenti ed alunni tant’è che si è auspicato da alcuni l’opportunità di inserire la materia nell’insegnamento scolastico. L’11 maggio saremo nuovamente tra gli studenti proprio nell’istituto intitolato recentemente a Giulio Parusso. La diretta sul web darà la possibilità di allargare la platea dei partecipanti e diversi istituti scolastici hanno già manifestato l’intenzione di collegarsi.”

Giuseppe "Beppe" Ghisolfi è uno dei divulgatori di educazione finanziaria più autorevoli in Italia. Da anni si dedica a rendere l'economia comprensibile e accessibile ai più giovani. Ha ricoperto ruoli di vertice nel mondo bancario nazionale e internazionale. Attualmente, tra i vari incarichi, è Consigliere di WSBI (Istituto Mondiale delle Casse di Risparmio) e Consigliere del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).