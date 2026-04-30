Bra ospita “Welfare Manager on Tour”: focus su bandi e welfare territoriale

Nell’ambito delle attività di Wellgranda | Reti di Welfare promosse da Fondazione CRC, il Comune di Bra ospiterà uno degli incontri “Welfare Manager on Tour”, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza e la connessione tra gli attori del territorio impegnati nello sviluppo di iniziative di welfare nel nostro territorio e approfondire le principali opportunità di finanziamento e i percorsi di supporto disponibili per lo sviluppo di progettualità.

L’incontro previsto per lunedì 4 maggio 2026 alle ore 15 presso la Sala Polifunzionale Arpino di Bra, sarà dedicato alla presentazione di bandi relativi al welfare aziendale territoriale. Verranno inoltre illustrati il ruolo, le competenze e le modalità di accompagnamento offerte dai Welfare Manager, figure nate all’interno dei progetti sviluppati dalla rete Wellgranda, con l’intento di supportare enti e organizzazioni nella progettazione e realizzazione di interventi di welfare. A conclusione dell’appuntamento è previsto un momento di confronto e dialogo tra i partecipanti, volto a favorire lo scambio di esperienze e la costruzione di nuove collaborazioni.