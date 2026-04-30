Cuneo, al Rondò dei Talenti torna “A tutto tondo”: a luglio la terza edizione

A tutto tondo, il Festival dell'educazione del Rondò dei Talenti, torna da mercoledì 8 a sabato 11 luglio 2026 a Cuneo al Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo, 1) con un'edizione, la terza, all'insegna della continuità.

Il format che tiene insieme formazione dedicata a insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, professionisti dell’educazione e, quest’anno anche a tecnici comunali, funzionari e amministratori, e attività aperte a tutta la comunità, come da mission del polo educativo che lo ospita, riparte dai numeri dell'edizione 2025 - oltre 3330 presenze complessive, 150 partecipanti in media al giorno alle sei summer school, da 14 regioni italiane e 12 Paesi - e amplia ancora la sua offerta.

SUMMER SCHOOL

Le summer school, promosse dalla Fondazione CRC in collaborazione con diversi istituti di ricerca nazionali e con professionisti attivi sul territorio, passano da 6 a 7, con la conferma di Talent without borders: designing Talent Spaces, summer school internazionale in lingua inglese, i cui partecipanti saranno 20 professionisti provenienti dall'estero e 5 dall'Italia. I loro obiettivi? Creare e promuovere occasioni di formazione, diffondere le tematiche educative e promuovere un’educazione più equa e inclusiva, innescare opportunità di dialogo e scambio fra i professionisti dell’educazione.

Si amplia la durata, con l’aggiunta della plenaria di apertura nella mattina dell'8 luglio e si conferma la formula del convegno finale, aperto al pubblico, sabato 11 luglio presso gli spazi di Varco. 175 i posti a disposizione, 23 le ore di formazione per ciascun indirizzo. Tutte le summer school sono gratuite, come descritto nei bandi di iscrizione che prevedono, tra l’altro, l’assegnazione di premi quali incentivi alla partecipazione in base alla distanza di provenienza.

Le candidature devono pervenire entro venerdì 15 maggio; i form per iscriversi sono a disposizione sul sito www.rondodeitalenti.it Il dettaglio delle summer school:

1. Alla scoperta del talento: strumenti e metodologie orientative, un percorso di formazione dedicato a insegnanti, orientatori, educatori, genitori e allenatori che vogliono avvicinarsi al tema dell’educazione al talento a cura della Città dei Talenti in collaborazione con Cooperativa Motiva, Cooperativa Emmanuele, CFP Cemon.

2. Dentro il talento: un percorso immersivo nelle aree di potenzialità, un approfondimento delle aree di sviluppo dell’individuo promosse dalla Città dei Talenti attraverso attività laboratoriali, creative e supportate da linguaggi espressivi differenti organizzato da Città dei Talenti, in collaborazione con Cooperativa Motiva, Cooperativa Emmanuele, CFP Cemon.

3. Intelligenza Artificiale e STEM: il potenziale umano al centro dell’innovazione sostenibile, un'esplorazione delle potenzialità dell’AI e delle STEM, con uno sguardo attento agli aspetti etici e al pensiero critico necessari per rendere più umana una tecnologia sempre più pervasiva a cura di Plin Projects for Learning Innovation in collaborazione con FEM (Future Education Modena).

4. Terzi luoghi educativi: costruire una comunità generativa e inclusiva, un percorso per operatori, dirigenti, educatori, insegnanti, funzionari e amministratori dedicato alla creazione spazi aperti, inclusivi e educanti per la tenuta di una comunità solida e democratica, promosso dal Consorzio Il Filo da Tessere - Cascina Oremo, in collaborazione con la Fondazione di Comunità di Lecco-Officina Badoni.

5. Sguardi che cambiano: per un’educazione trasformativa con i mediatori didattici creativi, una riscoperta delle basi attualizzate dell’animazione con approccio partecipato, ludico e creativo, per “animare” la didattica e diventare, adulti e bambini, coprotagonisti nell’educazione, organizzata da LUnGi - Libera Università del Gioco e “C” come - Associazione Culturale ETS, con il patrocinio di Indire.

6. Tutti giù per terra: progettare la città e gli spazi scolastici a misura di bambini e ragazzi, un focus sulla progettazione di spazi urbani educativi a misura di bambini e ragazzi e sulla promozione dell’autonomia, ispirato al bando "Tutti giù per terra". A condurlo, Associazione Moving School 21 e Fondazione Innovazione Urbana Rusconi-Ghigi.

7. Talent without borders: designing Talent Spaces vuole fornire a docenti, educatori e counselor, in ambiente internazionale, strumenti per creare spazi educativi inclusivi capaci di orientare gli studenti e valorizzare i loro talenti, attraverso un percorso basato sull'esperienza del progetto europeo Erasmus+ Gear Up, che ha istituito un format di spazi per il talento (Tspace) e un modello di intervento orientativo. Coordinata dal CFP Cebano Monregalese in collaborazione con i partner internazionali di Gear Up.

A TUTTO TONDO, UN FESTIVAL DI COMUNITÀ DA MATTINA A SERA

Anche per questa edizione del festival non mancheranno le attività aperte a tutti, con talk con ospiti illustri, laboratori, giochi e spettacoli sotto le stelle. Il Festival dell'educazione A tutto tondo 2026 sarà ancora una straordinaria occasione di comunità. Da mercoledì 1° a domenica 5 luglio è prevista un’anteprima del Festival, con appuntamenti musicali, spettacoli e proiezioni cinematografiche. Il programma completo sarà disponibile prossimamente sul sito www.rondodeitalenti.it.

AGORÀ DELL’EDUCAZIONE

Oltre alle iscrizioni alle summer school, è aperta la call per gli enti per partecipare all’Agorà dell’educazione, una giornata dedicata alle realtà e agli enti che si occupano di educazione e desiderano portare al Rondò una presentazione delle proprie attività: laboratori, talk, progetti ed esperienze educative. L’Agorà nasce come spazio di incontro e confronto per condividere pratiche, idee e visioni sull’educazione contemporanea. Per partecipare è possibile iscriversi compilando l’apposito form disponibile sul sito www.rondodeitalenti.it .

“Nel 2024 la Fondazione CRC ha raccolto una sfida: organizzare, nel mezzo dell’estate, un Festival interamente dedicato all’educazione, con eventi aperti a tutti e con un focus specifico sulla formazione della comunità educante. Il successo delle prime due edizioni ha confermato la bontà di questa proposta e ci spinge a far crescere ulteriormente il Festival 'A tutto tondo', ampliando il programma e aggiungendo una nuova summer school” dichiara Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC. “Il Rondò dei Talenti conferma la propria vocazione di hub sui temi educativi, capace di costruire alleanze che superano i confini territoriali e di coinvolgere persone ed enti provenienti anche da fuori Italia”.