Roccavione, il sindaco Giraudo: “Conti solidi, più servizi e otto nuove attività aperte in paese in meno di due anni”

A quasi due anni dall’insediamento, il sindaco Paolo Giraudo traccia un primo bilancio dell’Amministrazione comunale di Roccavione. Numeri alla mano, rivendica la solidità dei conti, il rafforzamento dei servizi alle famiglie, gli investimenti in opere pubbliche e un dato particolarmente significativo per un piccolo Comune: otto nuove attività aperte o in apertura. Un risultato che Giraudo attribuisce a un lavoro condiviso con il vicesindaco Marco De Carlini, l’assessore Davide Termini, i consiglieri, i collaboratori e gli uffici comunali.



“È un bilancio concreto e positivo – analizza il sindaco -. Abbiamo mantenuto solida la situazione finanziaria del Comune, rafforzato servizi importanti e avviato opere significative. Al 31 dicembre 2025 l’avanzo libero è pari a 1.308.738 euro, in crescita rispetto a 1.215.979 euro del 2024. Questo dimostra che si può amministrare con prudenza, ma anche con capacità di intervento”.



A proposito di interventi, i più importanti sono stati rivolti alle famiglie.

“Abbiamo triplicato i fondi per l’assistenza all’autonomia - spiega Giraudo - e creato il servizio di mensa scolastica con assistenza a carico del Comune, per un costo complessivo di circa 40.000 euro annui. Inoltre, nel biennio 2024-2025 abbiamo erogato 24.681,86 euro di contributi per gli asili nido, contro gli 888,63 euro del biennio precedente. Sono numeri che incidono davvero sulla vita quotidiana delle famiglie”.



Si è lavorato anche al mantenimento della casse comunali in buona salute con il recupero delle entrate.

“Il recupero di TARI e IMU non pagate è passato dai 34.000 euro del 2023 ai 68.000 euro del 2024 e ai 50.000 euro del 2025. Il mancato gettito complessivo è sceso da 149.000 euro a fine 2023 a 133.000 euro a fine 2025. Anche la riscossione delle sanzioni al Codice della strada è migliorata molto: nel 2025 è arrivata al 78% degli accertamenti, mentre nel 2023 era al 45%. Per noi significa più efficienza e più equità”.



In quanto ai costi e alle spese il Comune di Roccavione ha adottato una linea precisa dopo attente analisi al bilancio. “Abbiamo ridotto di oltre 27.000 euro il costo del servizio scuolabus, senza rinunciare al servizio – ha illustrato Giraudo -”. Ma dall'altra parte ha anche investito in opere pubbliche come ricordato dal sindaco: “Realizzate opere per quasi 900.000 euro. E abbiamo in cantiere interventi per oltre 1.200.000 euro, considerando anche i lavori ormai prossimi alla partenza. Per un Comune come Roccavione sono cifre importanti”.



Il tessuto economico sul territorio comunale si sta rivivacizzando con l'avvio di nuove attività commerciali. Un segnale che secondo Giraudo “è il più bello” sebbene non sia competenza diretta dell'Amministrazione, ma “può creare un clima favorevole: servizi, iniziative, attenzione al paese, collaborazione con le associazioni”. La fotografia che appare è a colori, “in meno di due anni – aggiunge -, in un piccolo Comune come Roccavione, sono otto le nuove attività aperte o in apertura. Ci sono state anche due chiusure, ma il saldo racconta un paese che si muove, che torna attrattivo e che trasmette fiducia”.



Rimanendo sulla vivacità, nelle scelte amministrative la Giunta Giraudo ha aumentato il sostegno alle manifestazioni, raddoppiando i contributi per associazioni ed eventi.

“Crediamo che un paese vivo sia un paese più forte – commenta il sindaco -. Le associazioni sono fondamentali: portano persone, energia, partecipazione. Sostenerle significa investire sulla comunità e sull’attrattività di Roccavione”.



Risultati che il sindaco con orgoglio riporta allo spirito di squadra e alla volontà condivisa di raggiungerli.



“Il sindaco - sostiene - deve indicare una direzione, assumersi le responsabilità e tenere alta la determinazione. Ma nessun risultato arriva da solo. Il vicesindaco Marco De Carlini ha dato un contributo molto importante sul piano amministrativo e gestionale; l’assessore ha seguito con impegno le proprie deleghe; i consiglieri sono stati presenti e attenti al territorio; collaboratori e uffici comunali hanno trasformato gli indirizzi in atti concreti. È il risultato di una squadra compatta”.



A quasi metà mandato Giraudo analizza il lavoro svolto come stimolo per continuare con la stessa tenacia e a chi era scettico “rispondo con i fatti: conti solidi, più servizi, più sostegno alle famiglie, opere pubbliche, maggiore efficienza nella riscossione, più aiuto alle associazioni e otto nuove attività aperte o in apertura. Poi il giudizio politico spetta ai cittadini. Noi continuiamo a lavorare con serietà, equilibrio e spirito di squadra”.