La XV edizione di “Famiglia sei Granda” propone 12 iniziative in 5 città della provincia di Cuneo

La XV edizione di “Famiglia sei Granda”, la grande festa diffusa della famiglia ideata dal Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo, in concomitanza con la Giornata internazionale della famiglia che si celebra ogni anno il 15 maggio, quest’anno prevede 12 appuntamenti che per quasi un mese, dall’8 maggio al 7 giugno 2026, coinvolgeranno 5 diverse città della provincia di Cuneo. Bra, Fossano, Montemale, Busca ed Alba, infatti, faranno da palcoscenico alle diverse iniziative che termineranno a Bra domenica 7 giugno con “Famiglie in festa 2026”. Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.forumfamigliecuneo.org.

“‘Famiglia sei Granda’ compie quindici anni, una ricorrenza importante da festeggiare durante le tante iniziative che riuniranno e coinvolgeranno le famiglie del territorio nei mesi di maggio e giugno, con momenti di approfondimento e riflessione ma anche di condivisione di intenti e di giochi – spiega Silvio Ribero, presidente del Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Cuneo -. Il merito della ricchezza di questo calendario è di tutti coloro che fanno parte della realtà del Forum Famiglie Cuneo, ovvero ABC Piemonte, ACLI provinciale, Af-Fidati, AGeprovinciale, AGESC, Amci, ANFN, CAV, CIF provinciale, UCIIM, Coldiretti, Consultori familiare UCIPEM, CSI Cuneo, Famiglia e dintorni, Famigliarmente Alba, Liretta, Movimento Cristiano Lavoratori, Movimento Famiglie Nuove, Movimento per la vita, OASI giovani, Papa Giovanni XIII, unitamente alle Consulte delle Famiglie dei Comuni di Bra e Busca. Non mancherà occasione anche di promuovere la CartaF6G, lo strumento che grazie al contributo delle Fondazioni CRC e CRT e il supporto di undici Comuni della Granda, proponiamo alle famiglie per accedere a promozioni e iniziative dedicate”.

IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI APPUNTAMENTI DI “FAMIGLIA SEI GRANDA” 2026

Venerdì 8 maggio 2026, alle 18.45, presso l’Auditorium Sala Arpino di Bra (Largo della Resistenza), si terrà il convegno “Meno corsa più respiro: strumenti per una migliore gestione del tempo in famiglia”, tenuto dal dott. Cristiano Ghibaudo, formatore laureato in scienze dell’educazione ed executive coach. L’evento è organizzato nell’ambito del percorso “Ricominciamo da noi”: una serie di appuntamenti proposti dall’associazione Rete Mamma e dalla Consulta delle Famiglie del comune di Bra. Seguirà un aperitivo conviviale offerto da Rete Mamma, durante l’incontro sarà possibile avvalersi del servizio gratuito di baby parking. L’evento è organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Una Piazza come Bene Comune” in occasione del riconoscimento di Bra come “Comune amico della famiglia”, rilasciata dall’Agenzia per la Coesione Sociale di Trento.

Sabato 9 maggio 2026, in Piazza Giolitti a Bra, alle 16, Koiné Officina Urbana propone l’Atelier esperienziale, laboratorio rivolto a bambini, bambine e adulti basato sull’utilizzo di materiali destrutturati e di recupero, per valorizzare la dimensione Iudica come spazio di incontro e relazione, in cui esplorare, sperimentare e costruire significati insieme. Alle 17.30, la pedagogista Anna Maria Venera presenta il suo ultimo libro “Stupore e meraviglia. Il gioco delle raccolte e delle collezioni“. L’evento, unitamente a quello del 16 maggio a Bra, è organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Una Piazza come Bene Comune” in occasione della certificazione ottenuta dalla città di Bra come “Comune amico della famiglia”, rilasciata dall’Agenzia per la Coesione Sociale di Trento

Domenica 10 maggio 2026, dalle 15.30 alle 18.30, la strada maestra di Fossano, via Roma, ospiterà la Festa della Famiglia “Sotto lo stesso cielo”, con giochi, laboratori e spettacolo dei burattini. Alle 17 appuntamento con la merenda “Nutella Party” offerta dalla Proloco. Parteciperanno Azione Cattolica con l’iniziativa “Maxi Giochi”, il doposcuola “CAP con “Gli acchiappasogni”, il centro diurno “Il Mosaico” con “Emozioni in Famiglia”, l’associazione Arcipelago con “Mani Creative”, l’associazione Volontari Vigili del Fuoco della sezione di Fossano con “Attenti al fuoco!”, la biblioteca civica di Fossano con “Pagine in fiore”, il progetto Kairos con “Biglie danzanti”, gli scout Asei con “In volo con le aquile!”, l’associazione NÉHANEN con “Capriccio africano”, il centro diurno “Tessere” con “Famiglia in fiore”, la fondazione “Noialtri” con “La spesa sballata”, il Centro Famiglie con “Creatività in libertà”, il circolo scacchistico “Torri d’Acaja” con “Fai la tua mossa!” e il CAV Fossano con “E’ primavera!”.

Venerdì 15 maggio 2026, alle 18.45, presso l’Auditorium Sala Arpino di Bra (Largo della Resistenza), un nuovo appuntamento con il percorso “Ricominciamo da noi”, proposti dall’associazione Rete Mamma e dalla Consulta delle Famiglie del comune di Bra. “Equilibri possibili tra vita e lavoro” è titolo dell’incontro che sarà condotto con il contributo delle dottoresse Sara Mascarello e Annalisa Spedicato. Seguirà un aperitivo conviviale offerto da Rete Mamma, durante l’incontro sarà possibile avvalersi del servizio gratuito di baby parking.

Sabato 16 maggio 2026 a Bra, in piazza Giolitti. alle 16, il Collettivo Scirò propone “Viaggio: conoscere l’altro” con il microspettacolo “Tra due Mari, il viaggio di due piratesse alla scoperta di altre terre”, il laboratorio creativo e di teatro-danza dal titolo “Io Pirata” e la biblioteca vivente “Storie che prendono vita, non libri” con persone in carne e ossa, pronte a raccontare la loro storia.

Domenica 17 maggio 2026, a Borgata Liretta, Montemale di Cuneo, dalle 9.30 alle 16, si terrà l’appuntamento con Nicoletta e Davide Oreglia dal titolo “La meccanica della coppia. Investimento: rate? contanti?”. L’incontro è parte di un ciclo che si concluderà nell’autunno, per chi vuole fare una “revisione” della propria vita di famiglia con esperienze e dialoghi rivolti a genitori e figli in modalità distinta ma poi condivisi. Per informazioni e per prenotare il pranzo preparato dagli accoglienti residenti Mario e Olga, chiamare il numero 380/5102568.

Domenica 17 maggio 2026, ancora, a Busca presso Ingenium, il parco-museo dell’ingenio (via Monsignore Ossola), dalle 11 alle 18, ci sarà “A tavola col mondo”, il pranzo in modalità pic-nic con giochi per famiglie e musiche dal mondo. L’evento rappresenta la 13esima edizione della festa interculturale di Busca, con famiglie provenienti dai diversi continenti. Nella consueta cornice del Parco Ingenium, dopo il classico pranzo in modalità pic-nic, sono previste attività, canti e balli tradizionali e giochi itineranti per le famiglie, per vivere come una festa la tematica dell’accoglienza e della condivisione.

Sabato 23 maggio, alle 10.30 a Busca, presso il Parco del Maira (piazza Papa Giovanni Paolo II) si terrà la cerimonia di “Piantumazione dell’albero della leva 2025”. Per festeggiare i nuovi nati del 2025 sarà messo a dimora un nuovo albero che andrà ad abbellire il Sentiero sul Maira in via di allestimento.

Venerdì 5 giugno 2026, alle 18.45, presso la Sala Riolfo della biblioteca civica di Alba (via Vittorio Emanuele II, 19), la giornalista e scrittrice Giorgia Cozza condurrà l’incontro “Diventare genitori: crescere insieme ed educare con rispetto”, nell’ambito del percorso “Ricominciamo da noi”, proposto dall’associazione Rete Mamma. Seguirà un aperitivo conviviale offerto da Rete Mamma, durante l’incontro sarà possibile avvalersi del servizio gratuito di baby parking. Prenotazione obbligatoria.

Venerdì 5 e sabato 6 giugno 2026, alle 18.45, in piazza Giolitti a Bra, si svolgerà il Baile Festival, organizzato dall’associazione O.P.E.P. – Ogni Passo È un Passo ETS. Si parlerà di bullismo, cyberbullismo, promozione del protagonismo giovanile e dell’aggregazione positiva tra giovani.

Domenica 7 giugno 2026, la città di Bra si colorerà con “Famiglie in Festa 2026”. Alle 9.00, da piazza Giolitti, partirà “Bici in città”, la biciclettata non competitiva a cura della Uisp e, alle 14.30, arriverà l’autobus teatrale a due piani di Sciara Progetti “Questo non è un autobus”, un’esperienza immersiva e partecipativa sul tema della violenza di genere, laboratori, giochi da tavolo, scacchi.