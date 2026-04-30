Estate Ragazzi 2026 di Savigliano, iscrizioni al via l’11 maggio

Prendono il via lunedì 11 maggio le iscrizioni all'Estate Ragazzi 2026: sei settimane, dal 15 giugno al 24 luglio, organizzate da Oasi Giovani in convenzione con il Comune di Savigliano.

Il tema scelto quest'anno è “Oasi green summer – eroi del futuro”. Come sempre, le giornate saranno scandite da giochi, laboratori creativi, attività all'aria aperta, e momenti di educazione all'ambiente.

"Come recita lo slogan 2026, sarà un’estate per crescere insieme, imparare e diventare veri eroi del futuro – dicono dall'ente benefico –. I ragazzi saranno protagonisti di attività divertenti ed educative dedicate alla natura, alla collaborazione e alla scoperta del mondo che ci circonda".

Ci si può iscrivere a moduli settimanali, con la possibilità di scegliere l'orario full time o part time. Le iscrizioni, anche quest'anno, vanno effettuate online, sul sito www.oasigiovani.it . La convenzione con il Comune permette alle famiglie di applicare le fasce Isee.

Dal 27 luglio al 4 settembre, l'Estate Ragazzi continuerà poi come Centro Estivo, condotto soltanto da Oasi Giovani, senza la convenzione col Comune. Vi sarà anche la possibilità di scegliere soltanto il servizio “solo compiti” dal 15 al 29 giugno e dal 31 agosto al 4 settembre. Per avere informazioni sul Centro estivo è possibile contattare il 331.5969044 o scrivere a centroeducativo@oasigiovani.it.