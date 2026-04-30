Garessio accoglie le Scuole Forestali: cultura, storia e tradizione nel Borgo Medievale

In occasione della gara nazionale delle Scuole Forestali svoltasi a Ormea, il Comune di Garessio ha voluto offrire un momento di accoglienza e scoperta a tutti i partecipanti e ai docenti coinvolti, organizzando una visita guidata al suo affascinante Borgo Medievale, riconosciuto tra i più belli d’Italia.

La mattinata si è aperta con il saluto istituzionale dell’assessore Odda, che ha illustrato le principali peculiarità storiche, culturali e paesaggistiche della città. Nel suo intervento, l’assessore ha inoltre condiviso un ricordo personale particolarmente sentito, legato agli anni trascorsi come studente presso la Scuola Forestale di Ormea, creando così un ponte ideale tra passato e presente.

A rendere ancora più calorosa l’accoglienza, il Comune ha omaggiato tutti i partecipanti con i tradizionali “garessini”, dolci tipici del territorio, offrendo un primo assaggio delle eccellenze locali all’interno del suggestivo salone del consiglio comunale.

La visita è poi proseguita con una tappa al Museo Civico, luogo ricco di storia e testimonianze, dove i partecipanti hanno potuto ammirare da vicino i numerosi reperti e tesori che raccontano l’identità del territorio garessino e non solo. Grande interesse ha suscitato anche la successiva visita alla Chiesa di San Giovanni, che custodisce al suo interno opere di Giorgetto Giugiaro, esempio significativo di dialogo tra arte contemporanea e tradizione.

Il percorso si è snodato quindi tra le vie del borgo, con una piacevole passeggiata tra mura antiche e portoni medievali, offrendo scorci suggestivi e un’immersione autentica nell’atmosfera storica del luogo. La mattinata si è conclusa con la visita alla Chiesa di Maria Vergine Assunta e con un accesso speciale all’Istituto Randone, ulteriore testimonianza del patrimonio culturale e formativo della città.

L’iniziativa ha rappresentato non solo un momento di valorizzazione del territorio, ma anche un’importante occasione di incontro e condivisione tra realtà diverse, unite dall’interesse per l’ambiente, la formazione e la cultura.

Il Comune di Garessio desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti per la loro presenza e l’interesse dimostrato. Un ringraziamento particolare va alle professoresse Sibilla e Zerbetto per l’organizzazione, ad Aldo e Sebastiano del Polo Culturale per aver accompagnato e guidato la visita con competenza e passione, ed infine a Ede, Elisabetta ed Elma per il prezioso supporto offerto durante l’intera mattinata.