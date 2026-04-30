ARRAMPICATA SPORTIVA / Giorgio Tomatis in gara a Varese nella tappa di Coppa Italia Lead

Tutto pronto per la tappa di Coppa Italia Lead in programma sabato 2 e domenica 3 maggio a Varese, presso il nuovissimo impianto Salewa Cube.

A questo appuntamento parteciperanno 110 atleti, fra i migliori atleti di tutta la nazione. Si tratta della seconda prova del circuito, che ha avuto il suo esordio ad aprile alla Climbing District a Pero, e che avrà la sua conclusione a Campitello di Fassa, presso la palestra Adel Climbing Wall, il 13-14 giugno. Da non trascurare però l’appuntamento più atteso a livello nazionale: il Campionato Italiano Lead, che si disputerà il 16-17 maggio nel Centro Tecnico Federale di Arco (TN).

Ad affiancare la FASI nell’organizzazione di questa competizione è l’ASD Rock Brescia, mentre la struttura ospitante, di recentissima apertura, vanta oltre 1000 m² di superficie, con 132 linee pensate per i vari livelli, e rappresenta uno scenario moderno e di altissima qualità per gli scalatori che saranno impegnati sulle sue pareti.

Fra i 54 esperti di moschettoni e imbraghi che scaleranno la parete varesina figurano i veterani Davide Colombo (Fiamme Oro) e Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito), e alcuni fra i più promettenti giovani azzurri, come Andrea Ludovico Chelleris (Fiamme Oro), vice Campione Italiano Giovanile, ed Ernesto Placci (Carchidio-Strocchi), 4° ai Trial Nazionali, che a breve competerà in Coppa del Mondo in Cina.

Ad assistere alla gara e a premiare i vincitori interverranno il Sindaco di Varese, Davide Galimberti, e l’Assessore allo Sport, Stefano Malerba.