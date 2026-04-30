VOLLEY B1F / Ultima trasferta stagionale per Mondovì, ospite del temibile CUS Torino

Sabato 2 maggio alle 16, Mondovì Volley scenderà in campo ad Alpignano ospite del CUS Torino in quella che è l’ultima trasferta stagionale per le ragazze allenate dai coach Basso e Dagna.

La sfida è valida per la 25ª e ultima giornata del campionato di Serie B1 femminile e si disputa in contemporanea a tutte le altre gare del girone.

All’andata, nella prima uscita del 2026, la compagine monregalese dovette faticare fino al tie-break per avere ragione delle torinesi - risalite nel frattempo fino al settimo posto in classifica - in una delle peggiori uscite stagionali del “Puma”. Furono ben quattro le atlete di casa ad andare in doppia cifra, guidate da Bole (19 punti), con lei ci furono Aliberti (13), Munari (12) e Bosso (11).

Le universitarie in queste ultime settimane si sono molto ben comportate, vincendo cinque delle ultime sei partite giocate e arrivando fino al sorpasso su Bellusco, nonché ad una salvezza tranquilla. Sarà dunque la classica sfida da coltello tra i denti per capitan Aliberti e compagne, contro un sestetto che non ha più nulla da chiedere alla sua stagione e che per questo può giocare a mente sgombra. Anche il periodo di Mondovì Volley è comunque positivo, con una striscia aperta di tre vittorie consecutive a testimoniare il desiderio di chiudere bene la stagione. Il quinto posto in mano a Palau è sempre più vicino (un punto di distanza tra le due compagini) e con esso la speranza di sorpasso che potrebbe essere utile al termine della stagione.

Ad introdurre l’importante sfida è la schiacciatrice/opposto Alice Munari:“Il CUS Torino arriva da una serie di partite dove è riuscita a portarsi a casa dei punti importanti. Spetterà a noi porre fine a questa serie portando in campo carattere e determinazione. Questi punti sono a loro volta molto importanti per noi, e faremo tutto il possibile per non farci scappare una bella occasione come questa per fare bene”.

L’annata si chiuderà, per la compagine rossoblu, sabato 9 maggio di nuovo alle 16 (e sempre in contemporanea con tutte le altre sfide) per la sfida a Volpiano. In quell’occasione Mondovì Volley sarà felice di aprire gratuitamente le porte del Palamanera, per sostenere ed applaudire le ragazze al termine delle loro fatiche.