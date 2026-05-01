Esodo verso la Riviera per il Ponte del 1° Maggio: traffico in tilt sulla Statale 28 tra Piemonte e Liguria

Traffico intenso e disagi lungo la Statale 28, tra il Piemonte alla Riviera ligure, in occasione del Ponte del 1° Maggio.Nella serata di ieri, giovedì 30 aprile, si sono registrate lunghe code nel tratto compreso tra Ponti di Nava e Nava, a causa di lavori in corso che hanno rallentato notevolmente la circolazione.

La situazione è progressivamente peggiorata con incolonnamenti che hanno raggiunto e superato la zona della cartiera di Ormea, estendendosi ben oltre, quindi, il centro abitato. Molti automobilisti, diretti verso le località rivierasche , si sono trovati bloccati per tempi prolungati

A suscitare particolare malcontento è stata l’assenza di movieri nei tratti interessati dai cantieri. Diversi conducenti hanno segnalato la mancanza di personale addetto alla gestione del traffico, ritenuta fondamentale in situazioni di forte afflusso come quella odierna.

Il mix tra aumento dei flussi turistici e presenza dei lavori ha dunque creato un vero e proprio collo di bottiglia sulla Statale 28, trasformando quello che doveva essere l’inizio di una breve vacanza in un’esperienza stressante per molti viaggiatori.