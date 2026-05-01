Formazione scuola-lavoro al castello di Racconigi per otto studenti del Liceo "Arimondi-Eula" di Racconigi

Ha preso il via giovedì scorso un importante progetto che coinvolge otto studenti della classe III L del Liceo "Arimondi-Eula" di Racconigi: svolgere un percorso di Formazione Scuola-Lavoro presso il castello, monumento simbolo della città.

L’attività, promossa dalla Residenza in collaborazione con i Servizi educativi, si sviluppa in più fasi. Inizialmente, gli studenti sono coinvolti in lezioni formative per conoscere gli ambienti del castello, il suo patrimonio storico-artistico e il funzionamento della struttura, sotto la guida delle diverse figure professionali che operano nella residenza, dalla direttrice ai restauratori.

Il percorso prevede successivamente un coinvolgimento attivo dei ragazzi, che affiancheranno il personale nella progettazione delle attività e nella realizzazione di materiali per la promozione del monumento, come percorsi tematici e opuscoli illustrativi. A partire dalla fine di aprile e fino al termine dell’estate, durante i fine settimana, gli alunni saranno impegnati nella parte più stimolante e formativa dell’iniziativa, cioè il contatto con il pubblico: dovranno cimentarsi in attività di accoglienza, supporto alle visite e gestione dei flussi. Avranno anche l’opportunità di comunicare in lingua straniera, mettendosi alla prova come guide per visitatori di tutte le età e provenienze.

Gli studenti potranno così applicare sul campo le conoscenze acquisite a scuola e, soprattutto, sviluppare competenze trasversali come la capacità di relazionarsi e di organizzare concretamente una attività. Il progetto si conferma dunque una preziosa occasione di crescita personale, avvicinando i giovani alla realtà museale e al valore della tutela del patrimonio. Offre inoltre l’opportunità di scoprire possibili sbocchi lavorativi nel settore dei beni culturali, senza trascurare il divertimento e il piacere di lavorare in squadra.

Come sottolinea il dirigente scolastico, professor Luca Martini: «Un sentito ringraziamento va alla direttrice del Castello, Alessandra Giovannini Luca, a Valentina Faudino e a tutto il personale dei Servizi Educativi, per aver coinvolto gli alunni in un percorso così significativo, accogliendoli e accompagnandoli con grande disponibilità e competenza».