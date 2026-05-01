Escursionista colpita da malore sulle montagne di Valdieri: interviene il Soccorso Alpino

Nella giornata odierna i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese della squadra di Cuneo e i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cuneo sono intervenuti per recuperare un'escursionista cuneese presso il rifugio "Dante Livio Bianco", a 1.910 metri di altitudine nel territorio del Comune di Valdieri.

L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 16 dai compagni di escursione della ragazza, vittima di un lieve malore che le ha impedito di proseguire la discesa.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto il luogo dell'accaduto a piedi in quanto tutti i gli elicotteri del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero erano impegnati in altri interventi.

Il medico di squadra ha provveduto a fare le valutazioni che hanno portato alla richiesta dell'evacuazione della paziente in tempi rapidi con l'impiego dell'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero decollato dalla base di Levaldigi.

La ragazza è stata elitrasportata all'ospedale per gli accertamenti del caso.

Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 19.