In quattro rapinano un ragazzo in corso Giolitti a Cuneo. Fermato uno dei presunti aggressori [VIDEO]

Forze dell’ordine mobilitate, nella serata di ieri, in corso Giolitti a Cuneo, teatro di una rapina compiuta ai danni di un giovane.

Secondo le prime informazioni raccolte dal nostro giornale il fatto si è verificato poco dopo le 22.30, all’angolo con via Quintino Sella.

Qui un ragazzo che stava rientrando a casa è stato avvicinato da quattro giovani nordafricani, che avrebbero avvicinato il malcapitato facendosi consegnare con la minaccia portafogli, telefono, una catenina e altri oggetti, per poi darsi alla fuga.

Comprensibilmente scosso, il ragazzo rapinato ha dato l’allarme e in suo soccorso è intervenuta un’ambulanza della Misericordia, i cui sanitari gli hanno prestato assistenza allertando al contempo le forze dell’ordine.

Dopo pochi minuti uno dei quattro soggetti in fuga è stato individuato e fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza, la prima ad arrivare sul posto, presto affiancata da personale di pronto intervento della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Locale, giunti a dare manforte.

Il giovane rapinatore è stato fermato e fatto salire a fatica su un’auto della Polizia. In stato di forte alterazione, forse per l’assunzione di sostanze, il presunto autore della rapina ha spaccato il vetro posteriore della vettura con un calcio, prima di essere trasferito su un altro mezzo e condotto in Questura per gli accertamenti di rito.

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