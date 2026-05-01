CBT Italia sfida il mercato: "I nostri prezzi rappresentano un patto di fiducia con i ciclisti”

C'è un'azienda a Cuneo che da 75 anni costruisce biciclette per il mondo. Esporta, vince, convince. Ma fino a pochi mesi fa aveva lasciato come spazio inesplorato proprio casa sua, il mercato italiano. Oggi CBT ITALIA ha deciso di colmare quel vuoto, e i risultati stanno già parlando chiaro. Incontriamo Guido e Bruno Tardivo, i titolari, nei loro uffici di Via Genova 15 a Cuneo. Due uomini che conoscono ogni grammo di carbonio che esce dalla loro azienda, ogni bullone, ogni scelta di allestimento. E che sul mercato italiano hanno molto da dire.

Quattro mesi fa avete deciso di rivolgervi seriamente anche al pubblico italiano. Come è andata?

Guido e Bruno Tardivo: Il feedback ricevuto è stato decisamente sopra le più rosee aspettative. I prodotti della gamma attuale CBT ITALIA hanno suscitato un interesse alto, concreto, che ci ha sorpreso per intensità e qualità. Non stiamo parlando di curiosità superficiale ma di persone che vogliono capire, che fanno domande precise, che si fermano sui dettagli.

Cosa vi colpisce di questo ritorno di interesse?

G. e B. Tardivo: In primo luogo, da parte del privato registriamo giornalmente un'attenzione sempre più meticolosa nel capire il tipo di prodotto che si intende acquistare, mettendolo in relazione al suo reale costo di produzione. Non è più il cliente che guarda il prezzo e basta, oggi è qualcuno che vuole capire perché quel prezzo esiste, cosa c'è dentro.

In secondo luogo, la curiosità che arriva attraverso domande, telefonate, mail ci permette di interagire in maniera diretta con chi effettivamente pedala, con chi quella bici la usa sul serio. Ed è un dialogo che ci arricchisce quanto arricchisce loro.

Quali sono le domande più frequenti che ricevete?

G. e B. Tardivo: Alcune domande sono decisamente curiose, ma tutte, anche le più ingenue, evidenziano la percezione di un nostro posizionamento di mercato che molti percepiscono come qualcosa di anomalo. Come una voce fuori dal coro. E in un certo senso lo siamo.

Spiegateci meglio come mai venite percepiti come una voce "fuori dal coro"

G. e B. Tardivo: Succede non di rado che ci venga chiesto com'è possibile proporre dei prezzi così aggressivi. Se il prodotto che pubblicizziamo sia realmente disponibile. Ancora, e questo è forse il segnale più eloquente dello stato del mercato, ci chiedono, i più diffidenti, dov'è la fregatura. Sono domande che accogliamo con rispetto, perché ci dicono quanto sia importante oggi, per un'azienda, costruire fiducia prima ancora che interesse.

Voi come rispondete ?

G. e B. Tardivo: Ringraziamo. Perché quei quesiti ci permettono di capire le fragilità del mercato e, allo stesso tempo, di mettere a disposizione dell'utilizzatore un'opportunità reale e concreta riguardo al prezzo e alla qualità di prodotti premium. Articoliamo la nostra proposta con argomentazioni che chiunque può verificare autonomamente, in totale trasparenza, sul nostro sito. Quello che vedete su www.cbtitalia.com è esattamente quello che ricevete.

Ci sono altre riflessioni ricorrenti da parte di chi si avvicina ai vostri prodotti?

G. e B. Tardivo: Certamente. Un elemento di rottura rispetto agli anni passati è la ricerca del valore reale del prodotto acquistato. Molte domande hanno come denominatore comune l'analisi dei nostri prodotti e la trasparenza con cui comunichiamo i materiali impiegati, le relative percentuali, le tipologie di carbonio utilizzate, le scelte tecniche fatte su ogni componente. Il cliente non si accontenta più di sapere che è "carbonio". Vuole sapere che carbonio è, come è lavorato, perché è stato scelto. E noi siamo felici di rispondere.

Ritenete quindi che il cliente si informi di più e che sia meno influenzabile dal marketing tradizionale?

G. e B. Tardivo: Crediamo che in un mercato globale, dove si possono trovare prodotti di ottima fattura accanto a prodotti di pessima qualità, spesso con lo stesso aspetto esteriore, il cliente accorto debba informarsi in maniera approfondita prima di ogni acquisto. Ma per farlo ha bisogno che l'azienda gli fornisca gli elementi di analisi. Ecco perché il team CBT Italia cerca in ogni modo di mettere a disposizione il maggior numero di informazioni possibili: per permettere al cliente di capire, di raggiungere la piena consapevolezza di ciò che sta acquistando. La consapevolezza è la migliore garanzia che possiamo offrire.

Parliamo di Mystero. Cos'è per voi, al di là della scheda tecnica?

G. e B. Tardivo: Mystero rappresenta il perfetto connubio tra innovazione e prezzo. È la dimostrazione concreta che si può acquistare un prodotto di alta (o altissima) gamma senza scendere a compromessi negli allestimenti, e senza pagare un surplus difficile da giustificare. Parliamo della Mystero Dura-Ace R9270 Di2 con ruote Newmen Streem Vonoa A.49/A.54 a 5.590 euro. Oppure della Mystero Ultegra R8170 Di2 con ruote Newmen Advanced A.50 a 3.771 euro. Prezzi aggressivi, componentistica premium, nessun compromesso. Ogni modello, ogni prezzo e ogni dettaglio del resto della gamma è consultabile sul nostro sito.

Qual è il vostro obiettivo per l'Italia?

G. e B. Tardivo: La nostra strategia è la stessa da 75 anni, in ogni mercato in cui abbiamo avuto la possibilità e la capacità di portare il nostro brand. Mettere a disposizione ricerca, sviluppo e passione per permettere all'utilizzatore di salire su un mezzo che sappia emozionare ogni volta che lo usa. Che gli permetta di superare i suoi limiti. Che gli faccia assaporare la libertà di una pedalata all'aria aperta, in mezzo a paesaggi meravigliosi. La passione, la storia, la tradizione, la ricerca e lo sviluppo sono gli elementi che ci spingono a fare sempre meglio ogni volta che proponiamo un nuovo modello. L'Italia è un mercato che sentiamo profondamente nostro, nel quale vogliamo lasciare il segno.

Guido e Bruno Tardivo ci salutano mostrandoci lo showroom della fabbrica, dove notiamo diverse bici dalla linea decisa, leggera e senza fronzoli, caratteristiche che rispecchiano la personalità dei loro costruttori.

In un settore che ha perso la fiducia dei propri clienti a forza di prezzi esagerati, questa azienda cuneese ha scelto la strada più difficile: quella della trasparenza.

Settantacinque anni di storia dicono che quella strada porta lontano.

CBT Italia — Via Genova 15, Cuneo Showroom aperto dal lunedì al venerdì, ore 8:00–16:30 www.cbtitalia.com — Tel. 0171/402380 — Mail: info@cbtitaila.com