Dopo la recente apertura di Alba, CM Noleggi inaugura un nuovo punto operativo anche a Savigliano

Questa nuova filiale nasce con l’obiettivo di rafforzare la copertura territoriale e garantire un servizio sempre più capillare, efficiente e vicino alle esigenze dei clienti.

La sede di Savigliano sarà dedicata in particolare al settore “targato”, offrendo un’ampia gamma di soluzioni: dalle utilitarie alle autovetture di fascia alta, furgoni di ogni dimensione guidabili con patente B, oltre a piattaforme autocarrate disponibili sia con patente B che C, per rispondere a ogni necessità operativa.

La filiale è già pienamente operativa e il nostro team è a disposizione per accogliervi e supportarvi nella scelta della soluzione più adatta.

Ma il percorso dell’azienda non si ferma qui: nuovi progetti sono già in fase di sviluppo e presto porteranno C.M. Noleggi anche nel territorio del Monregalese. Stay tuned… e seguite l’azienda per tutte le novità su Instagram.

CM srl Vi invita ad andare a trovarla a Savigliano (CN), in Via della Consolata 29/A.

Per informazioni telefonare al 335.6610139 oppure scrivere all'indirizzo mail savigliano@cmnoleggi.it