Evento “Cantiere Sicuro”: un format di successo firmato Formedil Cuneo [VIDEO]

L’evento 'Cantiere Sicuro, insieme per la sicurezza', concretizzato martedì 28 aprile nello Spazio Varco a Cuneo, in occasione della 23ª edizione della "Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro", ha riscosso un notevole successo e avuto senz’altro una notevole importanza, sottolineata dalla presidente di Formedil Cuneo, Elena Lovera, che ha coordinato l’evento:

“Abbiamo raccolto le massime istituzioni del territorio, gli ordini professionali, le scuole, i professionisti, i rappresentanti dei sindacati, tutti coloro che si occupano di sicurezza, collegando le buone prassi e le buone pratiche al fine di migliorare anche nella nostra provincia l’incidenza degli infortuni e degli incidenti sul lavoro. È stato un momento importante di confronto, con tanti giovani 'tecnici del futuro' al mattino e uno spazio pomeridiano dedicato ai professionisti. Siamo convinti che la sicurezza è un lavoro di squadra”.

[Un momento dell'evento tenuto allo Spazio Varco di Cuneo]

Già raccontato in un precedente articolo degli eventi riguardanti gli istituti scolastici coinvolti nelle premiazioni della 25ª edizione del concorso "Progettare e costruire in sicurezza", che ha visto la partecipazione di sette istituti per geometri con percorso CAT e dell’evento "Cantiere Sicuro Quiz", format interattivo e didattico proposto ai partecipanti e molto apprezzato, vediamo in breve ciò che ha riguardato la seconda parte del convegno.

I lavori si sono si è aperti con i saluti istituzionali da parte dell’assessore della Regione Piemonte Marco Gallo, del presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, dell’assessora a manifestazioni, turismo e montagna del Comune di Cuneo Sara Tomatis e della direttrice della camera di Commercio di Cuneo di Cuneo Patrizia Mellano, accolti sul palco dalla presidente di Formedil Cuneo Elena Lovera.

[Sul palco, da sinistra, Lovera, Blua, Gagino e Trossarello]

Sottolineata da tutti l’importanza di fare squadra e sinergia fra tutti i soggetti per raggiungere l’obiettivo di diminuire il numero di incidenti e delle vittime sui luoghi di lavoro.

Al convegno pomeridiano tutti i presidenti degli ordini professionali della provincia erano presenti a testimoniare la loro attenzione al tema della sicurezza: Carlo Cane, presidente Collegio dei Geometri di Cuneo, Alessandra Rosso, consigliere Ordine Ingegneri di Cuneo, Francesca Dalmasso, presidente Ordine Architetti, Alessandro Ferrero, presidente Ordine Avvocati Cuneo, Claudio Bona presidente ANMIL Cuneo e Aurelia Isoardi, presidente dei Commercialisti di Cuneo,

Il focus dell’attenzione è passato successivamente sul tema 'Oltre la norma e le procedure: comprendere il fattore umano per ridurre gli infortuni', momento concepito anche come corso di aggiornamento per tecnici di settore, in cui si è evidenziato l’aspetto psicologico ed in particolare come le neuroscienze possano contribuire a ridurre i rischi e a fare prevenzione. Sono stati riconosciuti 2 crediti formativi ai partecipanti iscritti all’ Ordine degli Architetti ed al Collegio dei Geometri.

Dopo l’interattivo 'Cantiere Sicuro Quiz', al quale si sono prestati i professionisti, il convegno ha toccato temi più tecnici e inerenti alle normative e a tutto ciò che ruota intorno al tema 'prevenzione-sicurezza'.

Sono intervenuti Marco Ferro, CEO Mindfulsafety – Master in mindfulness clinica e neuroscienze applicate, Massimiliano Sonno, tecnico Formedil Italia, Stefano Macale, direttore Formedil Italia, Enrico Bergamaschi Medicina del Lavoro, Università di Torino, Luca Ostacoli, ordinario di Psicologia clinica all’Università di Torino, i direttori Spresal Asl CN1 e CN2, Denise Sorasio e con il direttore Inail Cuneo Aldo Pensa, l’ ispettore tecnico ITL Cuneo Massimiliano Fiori e Laura Blua, direttrice di Formedil Cuneo.

[Tanti gli studenti premiati]

Nonostante il calo dell'incidenza degli infortuni e delle malattie professionali, che testimonia gli effetti positivi delle politiche di prevenzione, della formazione e dell'evoluzione tecnologica, c’è evidentemente ancora molto da fare.

La presidente di Formedil Cuneo Elena Lovera chiosa: “La sicurezza è un indicatore del progresso della società. Noi ci siamo posti un obiettivo e lavoriamo ogni giorno per raggiungerlo. Colgo l’occasione della festa del 1° maggio per fare un augurio a tutti i lavoratori e ai datori di lavoro, con la speranza che si sviluppi sempre di più, anche grazie alle tecnologie e ai giovani, la cultura della sicurezza”.

[La presidente Formedil Elena Lovera]

Ricordiamo che Formedil Cuneo ha donato al Comune di Cuneo tre “panchine della sicurezza”, manufatti realizzati dagli allievi del corso professionale finanziato dalla Regione Piemonte. Le panchine verranno posizionate in parchi pubblici della Città, nello spirito di far riflettere e aumentare l’attenzione dei cittadini sul tema della sicurezza.

GLI AUGURI AI LAVORATORI DELLA PRESIDENTE LOVERA [VIDEO]