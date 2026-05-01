Sabato 16 maggio gli appuntamenti con la Dott.ssa Elena Caiazzo, Chirurgo Plastico allo Studio Medico Galeno di Saluzzo

La Dott.ssa Elena Caiazzo, Chirurgo Plastico, ha ufficialmente fatto il suo ingresso nel team dello Studio Medico Galeno di Saluzzo, con una prima data, quella di sabato 16 maggio, in cui sarà possibile ottenere un appuntamento con lei per una prima visita.

La specialista, originaria della Toscana, porterà nel prestigioso studio piemontese la sua lunga esperienza sia in ambito ricostruttivo che estetico, con particolare attenzione anche alla medicina estetica. Laureatasi con lode all’Università di Siena, dove ha conseguito anche la specializzazione in Chirurgia Plastica sempre con il massimo dei voti, la Dott.ssa Caiazzo ha dedicato quasi un quarto di secolo alla propria disciplina. La sua attività si è svolta prevalentemente a Milano, occupandosi di interventi di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, oltre a tutti i trattamenti di medicina estetica.

Una filosofia centrata sulla naturalezza

Ciò che distingue da sempre il lavoro della Dott.ssa Caiazzo è la sua precisa filosofia professionale: mantenere e valorizzare la naturalezza dei lineamenti delle persone. «Punto tutto sul rispetto dell’anatomia e sulla naturalezza del risultato», spiega la specialista. Per questo motivo utilizza esclusivamente sostanze completamente riassorbibili e biocompatibili, evitando qualsiasi correzione di cui non sia più che certa dell’esito a lungo termine. La sua profonda conoscenza dell’anatomia, derivante dall’essere prima di tutto un chirurgo plastico e non solo un medico estetico, le permette di approcciare ogni trattamento con la massima sicurezza e competenza.

E una scelta controcorrente: niente social, solo professionalità. In un’epoca in cui molti professionisti della medicina estetica investono fortemente nella visibilità sui social network, la Dott.ssa Caiazzo ha preso una decisione netta e consapevole: non ha profili su Instagram, TikTok né altri canali promozionali. Non pubblica risultati prima/dopo e non si avvale di nessun ufficio stampa o PR. Si tratta di una scelta voluta e coerente con la sua visione della professione. «Il nostro mestiere non dovrebbe essere promosso attraverso questi canali – afferma la Dottoressa – Le persone oggi cercano i professionisti anche sui social e, se non li trovano, pensano che non esistano. Ma non è così. La vera professionalità spesso si riconosce sul campo, non attraverso filtri e like».

Al servizio dei pazienti di Saluzzo e provincia Presso lo Studio Medico Galeno la Dott.ssa Elena Caiazzo svolgerà attività di visite specialistiche in chirurgia plastica e trattamenti di medicina estetica. I pazienti potranno dunque beneficiare della sua esperienza consolidata in un ambiente medico serio, discreto e altamente professionale. Chi desidera un approccio misurato, naturale e basato su una solida competenza chirurgica troverà nella Dott.ssa Caiazzo una figura di riferimento affidabile e lontana dalle logiche dello spettacolo mediatico.

Lo Studio Medico Galeno di Saluzzo si conferma così sempre più un polo di eccellenza per la salute e il benessere della comunità locale, arricchito ora dalla presenza di una delle figure più preparate e coerenti del panorama della chirurgia plastica italiana.

Per prendere appuntamento dalla Dott.ssa Elena Caiazzo occorre contattare:

Studio Medico Galeno - Via Bagni 1/M - Saluzzo (CN)

Tel. +39 0175 42088 / Cell. +39 349 0914445 – Mail: info@studiogalenosaluzzo.eu