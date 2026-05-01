ATLETICA / A Novara i regionali di prove multiple, di scena nel decathlon il campione italiano in carica Andrea Cerrato

Sabato 2 e domenica 3 maggio si disputano i campionati regionali individuali e di società di prove multiple per le categorie assolute.

A contorno della manifestazione, organizzata da Team Atl. Mercurio Novara, anche le prove multiple cadetti, octathlon al maschile, esathlon al femminile che portano a 166 il totale degli atleti impegnati nella due giorni di gare.

Nel decathlon assoluto è iscritto il campione italiano in carica Andrea Cerrato (Atl. Fossano ’75), reduce dal Multistars dello scorso fine settimana, che prosegue la sua ripresa dopo lo stop di quest’inverno. Assente Lorenzo Mellano, a dargli filo da torcere ci penseranno Riccardo Nicola (Zegna) e Simone Demichelis (Atl. Fossano ’75) su tutti.

Nella categoria juniores miglior accredito per Federico Palladino (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) mentre tra gli allievi, sulla carta, si preannuncia un testa a testa tra Damiano Bulgari (Atl. Strambino) e Nicola Alzate (Atl. Canavesana).

Al femminile, Anna Riccomagno (Atl. Fossano ’75), Sofia Dulla (Safatletica Piemonte) e Beatrice Carpinello (Battaglio CUS Torino) vantano i migliori accrediti e sono in lizza anche per i titoli di categoria (Dulla juniores, Carpinello u23).