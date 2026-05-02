Saluzzo: ultimo fine settimana per la mostra “L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro” di Confartigianato Cuneo

A Saluzzo, nella suggestiva cornice del Monastero della Stella, ultimo fine settimana per la mostra “L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro”, organizzata da Confartigianato Cuneo nell’ambito di Start Saluzzo.

L’esposizione nasce con l’obiettivo di raccontare e interpretare l’evoluzione dell’artigianato contemporaneo, ponendo al centro una riflessione profonda sul valore del “fare” e sul ruolo dell’artigiano nella società di oggi e di domani. Non si tratta soltanto di una mostra, ma di un percorso narrativo che intreccia tradizione, innovazione e identità territoriale, restituendo al pubblico una visione dinamica e prospettica del comparto.

Previsti laboratori, con iscrizione libera, sabato 2 maggio.

Dalle 10.00 alle 13.00, con FabLab Cuneo, grandi e piccini potranno cimentarsi nell’assemblaggio di una macchinina ad energia solare. Successivamente, dalle 16.00 alle 17.00, spazio a creatività e cucina: lavorazione del cioccolato per bimbini e adulti, realizzazione di “fiori” in cioccolato e “dolci bouquet” da regalare alle mamme, in collaborazione con l’Associazione “Amici del Cioccolato”.

La mostra si articola anche attorno al tema delle “parole dell’artigianato”, un lessico che diventa strumento di racconto e chiave di lettura del settore. Parole come cura, tempo, qualità, territorio, identità, futuro assumono una nuova centralità, contribuendo a definire un immaginario condiviso e a valorizzare il significato culturale e sociale dell’artigianato. Ogni parola diventa un punto di accesso a storie, esperienze e visioni, trasformando il percorso espositivo in un’esperienza immersiva e partecipata.

Un elemento distintivo della mostra è rappresentato dall’esperienza immersiva resa possibile grazie all’utilizzo di visori 3D a 360°, che consentiranno ai visitatori di entrare letteralmente dentro i luoghi dell’artigianato. Non si tratterà di una semplice osservazione, ma di una vera e propria esperienza sensoriale, capace di restituire la profondità del gesto, il ritmo del lavoro, la relazione viva tra artigiano e materia. Attraverso queste tecnologie, il pubblico potrà vivere in prima persona alcune lavorazioni, attraversare botteghe e laboratori, osservare da vicino processi produttivi che uniscono sapere tradizionale e innovazione contemporanea.

La mostra, con ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico sabato 2 e domenica 3 maggio, orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. La rassegna si inserisce nell’ambito delle iniziative della Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’iniziata è realizzata con il contributo di Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.