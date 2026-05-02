Cervere, 600mila euro per l’ampliamento del centro sportivo polifunzionale [FOTO e VIDEO]

Numerose persone hanno preso parte, venerdì 1 maggio, all'inaugurazione del rigenerato impianto sportivo comunale di Cervere finalizzato alla promozione dell’attività agonistica. L’attenzione si è focalizzata soprattutto sullo svelamento della nuova targhetta celebrativa all’ingresso del plesso di piazza don Carlo Cavallo, della presentazione del nuovo campo di padel (aperta con il taglio del nastro in grande stile), in cui si è tenuto un primo avvincente torneo di giornata e dell’impianto di illuminazione all’avanguardia del campo di calcio a 11 della società dell’Asd Orange Cervere. 600 mila euro è l’investimento complessivo dell’ambizioso progetto (di cui 400 mila dalla Presidenza del Consiglio, sezione Dipartimento dello Sport, all’interno del Bando Sport e Periferie, 180mila grazie ai fondi del Comune di Cervere e circa 40 mila dalla Fondazione Crf per gli apparecchi illuminanti di calcio a 11).

Le dichiarazioni a margine della cerimonia di inaugurazione (GUARDA IL VIDEO)

“Un centro sportivo di lunga data che finalmente è stato ampliato, reso più efficiente e sostenibile, dando così una vera e propria risorsa agli Orange Cervere, padroni di casa ormai da anni. Con il nuovo campo di padel, ma soprattutto un nuovo spogliatoio con un nuovo riscaldamento, una nuova caldaia, un nuovo cappotto termico, un nuovo impianto per la produzione di acqua calda e tutta la vasta area sportiva, con anche un nuovo impianto di illuminazione del campo da calcio a 11, si amplia l’offerta rivolta a tutte le generazioni di sportivi. Il tutto è frutto di un grande lavoro quotidiano.” – ha commentato con soddisfazione il vice sindaco di Cervere e assessore allo Sport Giacomo Dotta.

“È stata una scelta voluta inaugurare oggi 1 maggio gli impianti sportivi, punto di vita sociale, agonismo e aggregazione, proprio per il rispetto che abbiamo verso il lavoro. È la festa di chi il lavoro lo cerca, di chi nel lavoro investe e di chi da quell’investimento trae beneficio per sé, per la propria famiglia e per l’intera comunità” – ha spiegato il sindaco Corrado Marchisio - Quello che vediamo oggi è il risultato di un’idea nata nel 2022, quando siamo stati destinatari di un contributo ministeriale attraverso il bando "Sport e Periferie", cofinanziato con fondi propri del Comune di Cervere. A questo si è aggiunto un secondo contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, che ci ha permesso di realizzare l’illuminazione del campo principale”.

“Tengo a specificare queste con chiarezza perché dietro alle risorse c’è un lavoro enorme di chi amministra il bene comune. Mi riferisco a chi ricopre ruoli politici a tutti i livelli. – ha proseguito -Tre anni fa, qui in Piazza Don Carlo Cavallo, c’era un campo: con erba e fiori di stagione. Oggi, grazie al lavoro di Regione, Comune e Pro Loco, possiamo ammirare un’area centrale del paese che, per pulizia, ordine e bellezza, può solo riempire di gioia.

Un ringraziamento particolare va alla società di calcio e ai suoi volontari. Ogni giorno mettono il loro tempo a servizio della comunità, creando gli stimoli giusti per far capire quanto sia bello stare insieme e, chissà, costruire qualcosa insieme. Grazie a tutti voi per essere qui. Buona Festa dei lavoratori e buon calcio a Cervere”.

“Si tratta di una realtà straordinaria, nata grazie al lavoro di Comune, Regione e del Dipartimento del Consiglio dei ministri. Campo da padel, di calcetto a 5, di calcio a 11 regolare per la Seconda Categoria (con illuminazione serale, omologato fino alla categoria dell’Eccellenza). Una struttura che permette ai giovani e ai volontari di partecipare a tante attività, facendo prevalere un’identità, un senso di appartenenza e una vivibilità, fattori sempre fondamentali in un contesto come questo. Complimenti al presidente Walter Vaira per la sua gestione”: queste invece le parole del senatore Giorgio Maria Bergesio, cerverese e pioniere del progetto del centro sportivo polifunzionale nel lontano 1999.

L’architetto Giuseppe Barbero ha illustrato i vari aspetti tecnici legati al polo sportivo di Cervere: “Abbiamo riqualificato il blocco degli spogliatoi dal punto di vista energetico, con un miglior isolamento termico e rifatto la copertura dotati di pannelli solari termici, nonchè l’intera centrale termica con tutto l’impianto di riscaldamento di acqua calda sanitaria. Nuovo campo da padel per migliorare la polifunzionalità dell’impianto. La nuova illuminazione del campo a 11 è stata invece resa possibile grazie agli apparecchi forniti grazie dalla Fondazione CRF”.

“Complimenti all’amministrazione, al sindaco Marchisio e a chi ha lavorato con lui, al senatore Bergesio che nel 1999 ha avuto l’idea di realizzare un centro sportivo polifunzionale. Un centro all’avanguardia per le necessità di oggi e per permettere a giovani e non giovani di Cervere di sfruttare l’opportunità di praticare sport”: queste invece le congratulazioni per un progetto portato a termine, da parte dell’assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni.

“Un onore essere qui per vedere i frutti di un progetto bellissimo per cui abbiamo contribuito per l’illuminazione del campo sportivo a 11, con una struttura immersa nel verde e molto accogliente, in un luogo simbolo di inclusione, rispetto e socialità. Siamo comunque vicini al Comune di Cervere, non solo nello sport, ma anche nelle opere rivolte agli anziani e nei progetti per la scuola, per dimostrare la nostra vicinanza verso il territorio”: ha concluso il presidente della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero.