Due escursionisti si perdono sul Monte Antoroto: guidati al telefono dal Soccorso Alpino

Momenti di apprensione, nel pomeriggio di oggi, sul Monte Antoroto, dove due escursionisti hanno perso l’orientamento mentre si trovavano in una gola particolarmente impervia.

I due, resisi conto di non riuscire a tornare autonomamente sul sentiero, hanno contattato il numero unico di emergenza 112. Erano già partite prontamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Garessio, quando segnalazione è stata girata al Soccorso Alpino: il capo stazione, dopo averli sentiti al telefono e aver constatato che erano tranquilli e in buone condizioni, è riuscito a localizzarli e ad assisterli a distanza.

Grazie alle indicazioni fornite tramite GPS e alla guida telefonica passo dopo passo, i due escursionisti sono stati orientati verso il tracciato corretto e hanno raggiunto in sicurezza la zona del parcheggio, dove avevano lasciato l’auto.

Una volta rientrati, hanno richiamato il 112 per comunicare che l’emergenza era rientrata e che stavano bene.

L’episodio si è concluso senza conseguenze e senza la necessità di un intervento in presenza delle squadre di soccorso.