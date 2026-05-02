 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 02 maggio 2026, 17:44

Due escursionisti si perdono sul Monte Antoroto: guidati al telefono dal Soccorso Alpino

È successo nel pomeriggio a Garessio: dopo la chiamata al 112, il capo stazione ha usato il GPS per riportarli sul sentiero. Rientro senza conseguenze

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

 Momenti di apprensione, nel pomeriggio di oggi, sul Monte Antoroto, dove due escursionisti hanno perso l’orientamento mentre si trovavano in una gola particolarmente impervia.

I due, resisi conto di non riuscire a tornare autonomamente sul sentiero, hanno contattato il numero unico di emergenza 112.  Erano già partite prontamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Garessio, quando segnalazione è stata girata al Soccorso Alpino: il capo stazione, dopo averli sentiti al telefono e aver constatato che erano tranquilli e in buone condizioni, è riuscito a localizzarli e ad assisterli a distanza.

Grazie alle indicazioni fornite tramite GPS e alla guida telefonica passo dopo passo, i due escursionisti sono stati orientati verso il tracciato corretto e hanno raggiunto in sicurezza la zona del parcheggio, dove avevano lasciato l’auto.

Una volta rientrati, hanno richiamato il 112 per comunicare che l’emergenza era rientrata e che stavano bene.

L’episodio si è concluso senza conseguenze e senza la necessità di un intervento in presenza delle squadre di soccorso.

B.P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium