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Cronaca | 02 maggio 2026, 20:57

Incendio boschivo a Ormea, fiamme sotto la frazione Chionea

Intervento di Vigili del Fuoco e squadre AIB: rogo circoscritto e bonifica fino a tarda sera. Le cause al vaglio dei Carabinieri Forestali.

Vigili del Fuoco di Ormea VF di Garessio e A.I.B impegnati incendio sotto la frazione di Chionea

Vigili del Fuoco di Ormea VF di Garessio e A.I.B impegnati incendio sotto la frazione di Chionea

Un incendio boschivo si è sviluppato nella giornata di venerdì 1° maggio a Ormea, nella zona sottostante la frazione Chionea. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Ormea e Garessio, con il supporto delle squadre A.I.B. di Priero, Ceva e Ormea.

Il pronto intervento dei soccorritori ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme. In seguito sono proseguite le operazioni di bonifica, rese necessarie dalla presenza di numerosi ceppi di castagno ancora incandescenti.

L’intervento si è protratto dalle ore 18 alle 23 circa. L’area, particolarmente impervia e difficile da raggiungere, non era accessibile con i mezzi: tutte le operazioni sono state svolte a piedi dal personale impiegato.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento e sono al vaglio dei Carabinieri Forestali.

redazione

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