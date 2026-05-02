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Cronaca | 02 maggio 2026, 17:59

Torre Mondovì, cane incastrato in una grotta: recupero ancora in corso

Un pastore maremmano è caduto e non riesce a liberarsi. Al lavoro dalle 12.30 le squadre dei Vigili del Fuoco con il supporto del nucleo SAF di Cuneo

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

È ancora in corso, nei pressi di Torre Mondovì, l’intervento di recupero di un cane pastore maremmano caduto e rimasto incastrato in una grotta

Sul posto operano le squadre dei Vigili del Fuoco che, dalle 12.30 di oggi, stanno lavorando con corde e attrezzature specifiche per frantumare alcune rocce che ostruiscono il passaggio  per raggiungere l’animale e disincastrarlo dopo averlo individuato.

A supporto dell’intervento è presente anche il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Cuneo, specializzato nelle operazioni in ambienti impervi.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti

B.P.

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