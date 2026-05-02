Torre Mondovì, cane incastrato in una grotta: recupero ancora in corso

È ancora in corso, nei pressi di Torre Mondovì, l’intervento di recupero di un cane pastore maremmano caduto e rimasto incastrato in una grotta

Sul posto operano le squadre dei Vigili del Fuoco che, dalle 12.30 di oggi, stanno lavorando con corde e attrezzature specifiche per frantumare alcune rocce che ostruiscono il passaggio per raggiungere l’animale e disincastrarlo dopo averlo individuato.

A supporto dell’intervento è presente anche il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Cuneo, specializzato nelle operazioni in ambienti impervi.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti