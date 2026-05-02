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Cronaca | 02 maggio 2026, 19:29

Torre Mondovì, cane incastrato in una grotta: tratto in salvo dai Vigili del fuoco

Al lavoro dalle 12.30 le squadre dei Vigili del Fuoco con il supporto del nucleo SAF di Cuneo sono riusciti a portarlo in salvo in serata

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

È terminato poco fa nei pressi di Torre Mondovì, l’intervento di recupero di un cane pastore maremmano di media taglia caduto e rimasto incastrato in una grotta

Sul posto hanno  le squadre dei Vigili del Fuoco che, dalle 12.30 di oggi, stavano lavorando con corde e attrezzature specifiche per frantumare alcune rocce che ostruiscono il passaggio  per raggiungere l’animale e disincastrarlo dopo averlo individuato.

Come spiegano i Vigili del Fuoco molte grotte non sono censite e può capitare di "incappare" in questi incidenti. Il padrone del pastore ha immediatamente dato l'allarme, ma l'intervento dei soccorritori non è stato per nulla semplice, perchè, dopo essersi calati con le corde, hanno dovuto allargare il passaggio frantumando parecchie rocce prima di riuscire a salvare il cane.

Fondamentale l’intervento del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Cuneo, specializzato nelle operazioni in ambienti impervi.

B.P.

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