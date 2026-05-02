Torre Mondovì, cane incastrato in una grotta: tratto in salvo dai Vigili del fuoco

È terminato poco fa nei pressi di Torre Mondovì, l’intervento di recupero di un cane pastore maremmano di media taglia caduto e rimasto incastrato in una grotta

Sul posto hanno le squadre dei Vigili del Fuoco che, dalle 12.30 di oggi, stavano lavorando con corde e attrezzature specifiche per frantumare alcune rocce che ostruiscono il passaggio per raggiungere l’animale e disincastrarlo dopo averlo individuato.

Come spiegano i Vigili del Fuoco molte grotte non sono censite e può capitare di "incappare" in questi incidenti. Il padrone del pastore ha immediatamente dato l'allarme, ma l'intervento dei soccorritori non è stato per nulla semplice, perchè, dopo essersi calati con le corde, hanno dovuto allargare il passaggio frantumando parecchie rocce prima di riuscire a salvare il cane.

Fondamentale l’intervento del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Cuneo, specializzato nelle operazioni in ambienti impervi.