"Frammenti di Natura”: a Cuneo la mostra di Fabrizio Oberti

Presso le sale della pasticceria XI Comandamento in via Amedeo Rossi 25 a Cuneo, venerdì 8 maggio alle 17:30, si inaugura la mostra personale dell’artista Fabrizio Oberti, dal titolo "Frammenti di Natura”.

Una ventina di opere inedite e presentate in anteprima assoluta in questa occasione, in cui questi “Frammenti” sono una serie di semplici tasselli cromatici in cui viene scomposta una prospettiva naturale, sia essa un paesaggio, una fioritura o una marina.

L’invito per l’osservatore è di riconoscere, nell’accostamento dei colori materici, l’elemento naturale nella sua interezza. Una serie di opere uniche ad acrilico e olio spatolato su tela dal piccolo al grande formato, che vogliono coinvolgere il pubblico non solamente dal punto di vista estetico, ma anche e soprattutto da quello sensoriale.

La mostra sarà visitabile in orario negozio fino al 3 giugno con ingresso libero e gratuito.