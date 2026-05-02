La Scuderia Veltro prepara l’estate 2026: Il 13 e 14 giugno a Valdieri torna il doppio appuntamento con le auto storiche

Un’annata ricca di eventi e di appuntamenti, che rinnova la tradizione motoristica della Scuderia Veltro di Cuneo. Dopo le numerose uscite invernali e primaverili che hanno accompagnato anche in questo venti-ventisei i soci ed i simpatizzanti dello storico sodalizio federato ASI con sede a Madonna dell’Olmo, l’ottica è ormai già proiettata verso l’estate prossima, dove il calendario promette diversi appuntamenti ricchi di fascino e di storia.

In ordine cronologico, si parte con la kermesse in programma nel giugno prossimo nella Valle Gesso, precisamente nel comune di Valdieri. Qui avrà luogo durante la giornata di sabato 13 giugno la prima parte dell’evento denominato “Polvere e Gloria, Memorie e Protagonisti”, raduno statico che richiamerà sulle strade cuneesi le Fiat e le Alfa Romeo da gara, che hanno segnato gloriose sfide del passato all’interno delle Valli Cuneesi. Un momento che accoglierà numerosi appassionati e protagonisti del mondo delle corse, pronti a raccontare esperienze ed aneddoti di quegli anni indimenticabili.

A ruota, seguirà la benedizione delle auto storiche nella giornata di domenica 14 giugno, precisamente presso il Santuario di Madonna del Colletto, con la consueta messa che “battezzerà” la stagione dinamica delle vetture d’epoca e delle “youngtimer”, non senza ricordare tutti i soci della Scuderia defunti ed in particolare Alessandro Dutto, fondatore e primo segretario della Veltro. I festeggiamenti proseguiranno con il pranzo riservato a tutti i partecipanti, ed i giochi che allieteranno tutto il pomeriggio.

Due momenti accolti con grande piacere dalla comunità di Valdieri, come commenta il Sindaco Guido Giordana nel suo intervento: “Desidero ringraziare la Scuderia Veltro, il suo direttivo ed in particolare il consigliere Livio Parracone, con il quale da anni proseguiamo con una bella collaborazione volta a portare queste giornate che rievocano il mondo dei motori. Per Valdieri, il mondo dei rally è sempre stato una delle attrazioni più importanti. Quest’anno poi, termineranno i lavori del rifugio escursionistico di Madonna del Colletto, pertanto un’occasione in più per apprezzare il nostro territorio”.

Grande l’attesa, dunque, che accompagna i preparativi di questo doppio appuntamento, in anticipo a quello che sarà l’evento principale dell’anno, ovvero la XXIX^ edizione della Ruota d’Oro Storica, calendarizzato come manifestazione nazionale ASI nelle date dei prossimi 12 e 13 settembre 2026. Una kermesse con una storicità nota, che nell’ultimo anno, come d’altra parte nel precedente, è stata riconosciuta dall’Automotoclub Storico Italiano con la medaglia d’argento. Un riconoscimento che premia il lavoro svolto dal sodalizio cuneese, ponendo la “Ruota d’Oro” come una tra le date più attese tra gli appassionati di auto storiche.