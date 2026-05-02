Elezioni: "Insieme per Costigliole" unica lista, la sfida è il quorum

Con la chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, la lista civica "Insieme per Costigliole" guidata dal sindaco uscente Fabrizio Nasi si profila come l'unica compagine in corsa per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026.

Una situazione che sposta il focus della competizione elettorale dal confronto tra programmi alla necessità di raggiungere il quorum ministeriale.

In presenza di un'unica lista, infatti, l'elezione è valida solo se si verificano contemporaneamente due condizioni previste dalla legge:

Quorum dei votanti: deve recarsi alle urne almeno il 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune (detratto il numero degli iscritti all'AIRE che non votano).

Quorum dei voti validi: la lista deve ottenere un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti.

Se queste soglie non venissero raggiunte, l'elezione risulterebbe nulla, portando al commissariamento del Comune. In tale scenario, un Commissario prefettizio assumerebbe la guida dell'ente con poteri limitati alla sola ordinaria amministrazione, bloccando di fatto la programmazione e i progetti in corso.

«Correre con un'unica lista rende il passaggio alle urne un momento di responsabilità ancora più forte — dichiara Fabrizio Nasi —. È l'occasione per confermare la volontà di proseguire il percorso intrapreso e mettere al sicuro il futuro del paese, evitando lo stallo di un commissariamento. Conosco bene il valore che i costigliolesi attribuiscono alla partecipazione: lo abbiamo visto chiaramente nella recente tornata referendaria, con un'affluenza che ha superato il 60%. Sono certo che questa consapevolezza si rinnoverà il 24 e 25 maggio: andare a votare garantisce a Costigliole la continuità amministrativa necessaria per portare a compimento i progetti avviati e dare forza alla nostra comunità».

Per illustrare il programma e l'importanza del voto, la lista "Insieme per Costigliole" incontrerà la cittadinanza nelle seguenti date:

Giovedì 7 maggio, ore 18:00: zona Stazione, presso i locali di Attivamente al piano terreno della stazione.

Lunedì 11 maggio, ore 20:15: Frazione Termine e località Sant’Anna, presso il Circolo ACLI.

Martedì 12 maggio, ore 20:45: Frazione Ceretto, presso il PalaProLoco.

Giovedì 21 maggio, ore 20:45: Centro paese, presso il Bar Terzo Tempo.

LA SQUADRA

Candidato Sindaco: Fabrizio Nasi (56 anni)

Candidati Consiglieri: Veronica Capellino (40), Nicola Alessandro Carrino (44), Giada Chiappa (26), Massimo Francesco Colombero (54), Marco Dalmasso (45), Remo Francesco Giordanino (77), Renato Giovanni Giordanino (73), Luigi Giuseppe Diego Molinengo (26), Gavino Passerò (65), Erminia Alejandra Persico (56), Ivo Giuseppe Sola (59), Sara Terzago (40).