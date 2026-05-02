Cuneo Granda Volley comunica che Bintu Diop, opposta azzurra classe 2002, non farà parte del roster nella stagione 2026-27.
Bintu lascia Cuneo dopo essere stata una delle protagoniste assolute dell'ultima annata. Ha sempre dato il massimo dal primo all'ultimo pallone, portando positività, collezionando numerosi premi MVP e mostrandosi come una delle giocatrici più pericolose in battuta della Serie A1.
La società intende ringraziare la giocatrice per l’impegno profuso durante tutta l’attività di quest’anno, augurandole buona fortuna per il prosieguo della sua carriera.
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Volley | 02 maggio 2026, 08:13
VOLLEY A1F / Cuneo saluta e ringrazia Bintu Diop: ai titoli di coda la sua avventura con le Gatte
La nota ufficiale di Cuneo Granda Volley
Cuneo Granda Volley comunica che Bintu Diop, opposta azzurra classe 2002, non farà parte del roster nella stagione 2026-27.
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