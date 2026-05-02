Formula 1 Gp Miami, oggi Sprint Race e qualifiche: orario tv in chiaro

(Adnkronos) - La Formula 1 in pista oggi a Miami per la gara Sprint alle 18 italiane di sabato 2 maggio e per le qualifiche che alle 22 decideranno - in diretta tv e streaming - la griglia di partenza in vista del Gp in programma domani, domenica 3 maggio. Nella Sprint, in pole position scatta Lando Norris: il britannico, campione del mondo in carica, va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui, in prima fila, la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale 2026 dopo i primi 3 appuntamenti. La Ferrari insegue dalla quarta posizione con Charles Leclerc e dalla settima con Lewis Hamilton.
Prima fila:
1. Lando Norris - McLaren
2. Kimi Antonelli - Mercedes
Seconda fila:
3. Oscar Piastri - McLaren
4. Charles Leclerc - Ferrari
Terza fila
5. Max Verstappen - Red Bull
6. George Russell - Mercedes
Quarta fila
7. Lewis Hamilton Ferrari
8. Franco Colapinto Alpine
Quinta fila
9. Isack Hadjar Red Bull
10. Pierre Gasly Alpine
Sesta fila
11. Gabriel Bortoleto - Audi
12. Nico Hulkenberg - Audi
Settima fila
13. Oliver Bearman - Haas
14. Alex Albon - Williams
Ottava fila
15. Carlos Sainz - Williams
16. Arvid Lindblad - Racing Bulls
Nona fila
17. Liam Lawson - Racing Bulls
18. Esteban Ocon - Haas
Decima fila
19. Sergio Perez - Cadillac
20. Valtteri Bottas - Cadillac
Undicesima fila
21. Fernando Alonso - Aston Martin
22. Lance Stroll - Aston Martin.
Sabato 2 maggio
Ore 18 Sprint
Ore 22 Qualifiche
Domenica 3 maggio
Ore 22 Gran Premio
Gp Miami, dove vederlo
Tutti gli appuntamenti del Gp di Miami saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now. La Sprint e le qualifiche di oggi saranno visibili anche in chiaro su TV8 e Tv8.it. Il Gran Premio saranno visibili anche in chiaro, in differita su Tv8 alle 23.30.