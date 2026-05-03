Beppe Ghisolfi dalla sua Cervere: “Sindaci, curate le strade prima della vanità” [VIDEO]

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Banchiere mondiale, direttore di Banca Finanza e Autore di libri best sellers pionieristici sui temi dell'Educazione finanziaria Beppe Ghisolfi, dalla propria inseparabile natìa Cervere trova sempre molto volentieri il tempo di dedicarsi ai problemi quotidiani del territorio, attraverso video editoriali ispirati al pionierismo informativo di quando era giornalista radiofonico e televisivo

Se la finanza globale è un sentiero denso di curve, che possono e devono essere segnalate con interventi di educazione finanziaria, non meno rischioso è il sentiero di una parte della viabilità di comunale, che spesso necessita di essere segnalata con interventi di manutenzione alla portata dei Sindaci e delle loro Amministrazioni.

Si può riassumere così il senso del messaggio racchiuso nel video editoriale del Prof. Ghisolfi, che alle corse metaforiche della propria agenda istituzionale e lavorativa (giovedì, al Grand hotel Principi di Piemonte, presenterà gli Oscar delle Banche) abbina le camminate fisiche lungo i sentieri vicinali che si snodano attraverso importanti centri abitati come Grinzano nel territorio del Comune di Cervere; e che si incrociano, alla fine del tracciato, con la Statale 231 che divide in due la città dei Porri.

Proprio la strada municipale, al servizio del collegamento di Grinzano con la 231, rischia di tramutarsi in un mancato servizio, per residenti e automobilisti, a causa della perdurante mancanza di una segnaletica, in questo caso orizzontale, che separi le due corsie e impedisca alle auto di procedere e sfrecciare letteralmente in mezzo alla carreggiata. Una situazione bene evidenziata nel filmato che accompagna il video editoriale pubblicato da Beppe Ghisolfi su Instagram.

"In tal caso e in altri simili, e questo è un invito che mi sento di rivolgere ai diretti interessati, i Sindaci di piccoli Comuni come Cervere, anziché curare vanitosamente la propria immagine a partire da eventi inventati da altri, dovrebbero occuparsi di strade. Un argomento alla portata di tutti. Perché gli eventi durano e ci accompagnano pochi giorni in un anno, mentre la viabilità ci accompagna in tutti i 365 giorni", è la conclusione di Ghisolfi.

Non può non tornarci in mente, in questo senso, una celebre battuta che venne utilizzata dal compianto Ministro democristiano Carlo Donat Cattin, personalità molto legata al Piemonte e alla provincia Granda, il quale era solito scindere gli impegni di un Governo, che deve elaborare le grandi strategie politiche e sociali, da quelli della semplice gestione e manutenzione tecnica quotidiana di un territorio: "Asfaltare non è governare". Appunto: è amministrare. Ciò per cui vengono eletti gli amministratori - perché così vengono definiti dalla legge - dei piccoli Comuni.

Beppe Ghisolfi