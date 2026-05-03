Dieci borse di studio da 500 euro ai meritevoli di Cuneo per l’80° anniversario Soleri

Il Consiglio della Fondazione Borse di Studio Avv. Marcello Soleri, Presidente il Sig. Alfio Pellegrino, si è riunito in apposita seduta per deliberare l’assegnazione dei premi di studio anno scolastico 2024/2025.

Nell'occasione è stato rivolto un particolare grazie alla Famiglia Soleri, oggi rappresentata dalla pronipote Dott.ssa Olimpia Soleri, che con un contributo economico costante, assicura la continuità a questa iniziativa, istituita nel 1946, con lascito testamentale dell’On. Avv. Marcello Soleri.

La commissione, per l’anno 2026, per onorare l'80° anniversario di operatività della Fondazione Borse di Studio “Avv. Marcello Soleri”, ha deliberato l’assegnazione di cinque borse di studio di € 500,00 cadauna. Gli studenti assegnatari sono: MIGLIETTI Elia, DADONE Lucia, URGESE Ivan, BANTA Wende Chua (Istituto Tecnico Industriale Statale “M. Del Pozzo” di Cuneo) e MITTONE Sara (Istituto Istruzione. Superiore “Virginio-Donadio” di Cuneo).

A tale riconoscimenti, la Società Artisti ed Operai di Cuneo, che quest’anno festeggia il 175° anniversario di fondazione, affianca i suoi premi: sempre di Euro 500,00 - statutariamente - previsti in favore di figli di soci. Gli assegnatari sono:

BOLDEA Karinna Elena (Liceo Scientifico Statale G. Peano) - Premio Cav. Uff. Luigi Parola.

PELLEGRINO Alberto (Ist.Tecnico Industriale Statale Del Pozzo), LEVICO Arianna (Liceo Scientifico Statale Peano), PEANO Francesca (Istituto Tecnico Superiore S. Grandis) - Premio Società Artisti e Operai S.M.S.I.-ETS.

FRAU Alessandro (Istituto Tecnico Industriale Statale Del Pozzo) - Premio Sig.ra Ida MEINERO, riconoscimento messo a disposizione dai familiari in sua memoria.

La consegna dei suddetti dieci premi si terrà Domenica 17 maggio 2026, ore 9,30 - presso la sede della Società - Via B. Bruni, 15 - nel corso della Assemblea Ordinaria Annuale della Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione Artisti e Operai di Cuneo - ETS. Al termine dell’Assemblea, soci ed amici si trasferiranno a Pianfei, presso l’Hotel LA RUOTA, per il tradizionale pranzo Sociale e festeggiare il 175° anniversario di Fondazione della Società Artisti ed Operai di Cuneo.