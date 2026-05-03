ELEZIONI / Il sindaco uscente Nicola Schellino si ricandida con la lista civica "Per Carrù" [VIDEO]

Tempo di bilanci per il Comune di Carrù e per il sindaco Nicola Schellino, giunto al termine di un mandato iniziato nel settembre 2020.

"Siamo entrati in carica in un periodo subito complicato, segnato dalle criticità legate al Covid - spiega il primo cittadino uscente -. I primi mesi sono stati inevitabilmente concentrati sulla gestione dell’emergenza, ma successivamente abbiamo potuto avviare una fase più strutturata di investimenti sul territorio.

Per me è stata un’esperienza fortemente formativa, che mi ha permesso di conoscere meglio e più a fondo le persone che hanno condiviso con me questo percorso amministrativo".

"Molto è stato fatto, ma ciò che mi rende più orgoglioso è la capacità di ascolto che abbiamo mantenuto: la porta del municipio è sempre rimasta aperta, a tutti e a tutte le idee - prosegue Schellino -. La squadra che correrà con me alle prossime amministrative è in parte rinnovata, con diversi nuovi innesti, ma il nome e la passione restano gli stessi: la lista civica “Per Carrù”. Mi fa particolarmente piacere aver visto tanti giovani partecipi, propositivi e desiderosi di dare il proprio contributo".

"L’obiettivo - conclude Schellino - è quello di portare a termine gli interventi già avviati, in particolare il restauro conservativo della confraternita e la nuova scuola dell’infanzia, oltre a proseguire con le opere pubbliche e con quelle manutenzioni ordinarie che sono fondamentali e non vanno mai trascurate.

Continueremo a riservare grande attenzione alla scuola e alle associazioni sportive e culturali, con cui in questi anni abbiamo costruito una collaborazione positiva e concreta".