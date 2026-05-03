domenica 03 maggio
Savigliano, al Museo Ferroviario si presenta il libro “Le più belle ferrovie secondarie d’Italia” di Diego Vaschetto
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Attualità | 03 maggio 2026, 09:24

Savigliano, al Museo Ferroviario si presenta il libro “Le più belle ferrovie secondarie d’Italia” di Diego Vaschetto

Domenica 3 maggio ore 17.30 con l’autore per scoprire tratte storiche attive, turistiche o cicloescursionistiche; ingresso gratuito, info via email

Savigliano, al Museo Ferroviario si presenta il libro “Le più belle ferrovie secondarie d’Italia” di Diego Vaschetto

Oggi, domenica 3 maggio alle ore 17.30 appuntamento al Museo Ferroviario Piemontese per la presentazione del libro "Le più belle ferrovie secondarie d'italia" di "Edizioni del Capricorno".

Sarà presente l'autore "Diego Vaschetto" che condurrà lettori ed appassionati alla scoperta di alcune fra le più importanti linee secondarie sia del Centro-Nord che del Centro-sud d'Italia. Sono tratte minori, ormai lontane dai grandi snodi ferroviari, alcune ancora attive, in tutto o in parte, altre percorse soltanto da treni turistici di grande suggestione, altre ancora ridotte a percorsi cicloescursionistici di straordinario valore storico e ambientale.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a savigliano@museoferroviariopiemontese.it - ingresso gratuito.

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