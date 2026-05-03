Un altro grande successo per Formedil Cuneo nella 22ª Giornata mondiale della Sicurezza sul Lavoro

L’evento 'Cantiere Sicuro, insieme per la sicurezza', di martedì 28 aprile, organizzato da Formedil Cuneo nello Spazio Varco, in occasione della XXIII edizione della 'Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro', ha riscosso un notevole successo e lascerà un segno.

Il format ha catalizzato l’attenzione di scuole, professionisti, esperti e istituzioni, ha fatto incontrare e dialogare tutte le componenti che oggi si occupano di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ha permesso di dialogare e fare il punto sui risultati raggiunti e sugli obiettivi ancora da perseguire.

Grazie alle intuizioni e al lavoro dello staff Formedil Cuneo guidato dalla presidente Elena Lovera 'Cantiere Sicuro' è stata ancora una volta, l’occasione per mettere a fuoco il tema della sicurezza con al centro il futuro, rappresentato dagli studenti e le nuove tecnologie a disposizione dei professionisti oggi.

(Elena Lovera presidente Formedil Cuneo e Nicola Gagino vicepresidente)

Soddisfatta Elena Lovera la presidente di Formedil Cuneo e anche di Formedil Italia:

“'Cantiere Sicuro' si è sviluppato in due momenti: al mattino con 300 giovani si è creata una fucina di talenti e siamo certi che mettere in rete le scuole sia produttivo, e che premiare il merito offre sempre dei risultati in prospettiva. Il pomeriggio ha visto non solo relazioni di altissimo profilo, ma anche la possibilità di aprire un dibattito su temi e problemi del settore, con proposte di soluzioni di miglioramento: questo è il percorso che porteremo avanti con tutti gli attori partecipanti e le istituzioni che hanno presenziato”.

DENTRO 'CANTIERE SICURO'

L’evento 'Cantiere Sicuro, insieme per la sicurezza' ha coinvolto durante la prima parte gli studenti di sette Istituti di Istruzione Superiore della provincia di Cuneo con percorso CAT (costruzione, ambiente e territorio): “Luigi Einaudi” di Alba, “Ernesto Guala” di Bra, “G. Baruffi” di Ceva, “Bianchi Virginio” di Cuneo, “Cigna Baruffi Garelli” di Mondovì, “Carlo Denina” di Saluzzo, “Arimondi Eula” di Savigliano.

Prima della premiazione del concorso 'Progettare e costruire in sicurezza', al quale hanno partecipato gli allievi delle classi quinte, si è svolto il format 'Cantiere Sicuro Quiz', una grande novità di Formedil Cuneo. La piattaforma hardware/software, altamente innovativa, consente di creare quiz multimediali interattivi (immagini, video, suoni, animazioni) utilizzabile sia in ambito scolastico che durante, fiere, convegni, saloni d’ orientamento, seminari, concorsi.

Gli studenti, suddivisi in squadre in base alla propria classe di appartenenza e dotati di telecomando per selezionare la risposta corretta, hanno gareggiato rispondendo a 20 quesiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, mettendosi in gioco. Come evidenziato durante la performance, il format permette anche di valutare quali sono le eventuali carenze/necessità di approfondimenti didattici, suggerendo dove intervenire con più incisività nella formazione.

(Le premiazioni del concorso)

GLI APPROFONDIMENTI

La premiazione del concorso 'Progettare e costruire in sicurezza' è stata anticipata da un intervento formativo, intitolato 'Il cervello al lavoro: attenzione, memoria e decisioni nella sicurezza' a cura del dottor Marco Ferro, CEO Mindfulsafety – Master in mindfulness clinica e neuroscienze applicate.

L’intervento dell’esperto ha fatto comprendere alla platea come molti errori sul lavoro non derivino da una mancanza di conoscenze, bensì da limiti cognitivi e da cali di attenzione, evidenziando come la sicurezza nasca anche dalla capacità di riconoscere e gestire tali meccanismi. Diventa dunque molto importante per i professionisti di domani avere ben chiare le dinamiche su cui si basa la sicurezza sul lavoro, in rapporto non solo con le situazioni contingenti, ma anche rispetto all’agire umano, ai condizionamenti e al funzionamento del cervello.

Grande entusiasmo durante le premiazioni dei vincitori del concorso, ai quali sono andati i graditissimi premi in palio e gli stimoli a far sempre meglio.

Laura Blua, direttrice di Formedi Cuneo ha commentato:

“Da anni collaboriamo attivamente con i sette istituti tecnici della provincia, sviluppando percorsi strutturati sulla sicurezza che accompagnano gli studenti dalla classe prima fino al quinto anno. Crediamo profondamente nel valore della sicurezza e riteniamo fondamentale sensibilizzare i giovani sin dall’infanzia, affinché possano crescere con una cultura solida e responsabile su questo tema”.

Sui giovani ripone molta fiducia anche Nicola Gagino, vicepresidente di Formedil Cuneo:

“Parlare ai giovani è questione fondamentale, considerando che in generale come paese e come sistema, siamo bravi nella loro formazione, ma moltissimi di loro scelgono poi di andare via dall'Italia per trovare lavoro, carriera, stipendi adeguati. Come Formedil svolgiamo una vera 'formazione', non solo teorica ma anche pratica, che ha l'obiettivo, non solo di ottenere un attestato, ma di trasmettere competenze teoriche e pratiche per essere meglio preparati al mondo del lavoro"

(Momento istituzionale)

MOMENTI ISTITUZIONALI E PARTECIPANTI

'Cantiere Sicuro, insieme per la sicurezza' è proseguito nella seconda parte dedicata ai professionisti, aperto dai saluti istituzionali. Ai lavori, nelle varie fasi, hanno partecipato la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, l’assessore della Regione Piemonte Marco Gallo, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, l’assessora a manifestazioni, turismo e montagna del Comune di Cuneo Sara Tomatis, la direttrice della camera di Commercio di Cuneo di Cuneo Patrizia Mellano, Gabriele Gazzano, presidente di Ance Cuneo, Giuseppe Trossarello, presidente di Anaepa Confartigianato Cuneo, Edoardo Tomatis presidente Ance Giovani Cuneo, Gianluca Poggi direttore Ance Piemonte, Stefano Macale direttore Formedil Italia, i segretari generali confederali Piertomaso Bergesio segretario CGIL Cuneo, Enrico Solavagione segretario CISL Cuneo e Armando Dagna segretario UIL Cuneo, Carlo Cane, presidente Collegio dei Geometri di Cuneo, Alessandra Rosso, consigliere Ordine Ingegneri di Cuneo, Francesca Dalmasso, presidente Ordine Architetti, Alessandro Ferrero, presidente Ordine Avvocati Cuneo, Claudio Bona presidente ANMIL Cuneo e Aurelia Isoardi, presidente dei Commercialisti di Cuneo,

Come si evince dall’elenco delle istituzioni ha ragione la presidente Elena Lovera quando afferma:

“Abbiamo raccolto le massime istituzioni del territorio, gli ordini professionali, le scuole, i professionisti, i rappresentanti dei sindacati, tutti coloro che si occupano di sicurezza, collegando le buone prassi e le buone pratiche al fine di migliorare anche nella nostra provincia l’incidenza degli infortuni e degli incidenti sul lavoro. Siamo sempre più convinti che la sicurezza è un lavoro di squadra”.

(L'intervento del dottor Marco Ferro)

Nel momento di formazione per professionisti, architetti, geometri e ingegneri arrivati da tutta la regione, hanno dato il loro importante contributo tecnico-scientifico Marco Ferro, CEO Mindfulsafety – Master in mindfulness clinica e neuroscienze applicate, Massimiliano Sonno, tecnico Formedil Italia, Stefano Macale, direttore Formedil Italia, Enrico Bergamaschi Medicina del Lavoro, Università di Torino, Luca Ostacoli, ordinario di Psicologia clinica all’Università di Torino, i direttori Spresal Asl CN1 e CN2, Denise Sorasio e con il direttore Inail Cuneo Aldo Pensa, l’ispettore tecnico ITL Cuneo Massimiliano Fiori e Laura Blua, direttrice di Formedil Cuneo.

Fra i tanti e importanti commenti al dibattito quelli di Gabriele Gazzano presidente di Ance Cuneo: “Gli incidenti e gli infortuni sul lavoro impongono che il tema della sicurezza sia sempre centrale sui principali tavoli politici e tecnici del sistema. I confronti continui con Governo e sindacati sono sempre positivi, ma ritengo che occorra puntare su una qualificazione delle imprese volta a gratificare, ad esempio, chi investe sulla formazione anche non obbligatoria del personale, cambiando il paradigma da sanzionatorio a premiale” e di Giuseppe Trossarello, presidente di Anaepa Confartigianato, che ricorda il ruolo di Formedil Cuneo nella formazione dei tecnici del futuro: “Formedil Cuneo è il vivaio delle nostre imprese cuneesi. Ai nostri ragazzi diciamo che un lavoro fatto bene è prima di tutto un lavoro fatto in sicurezza. Formiamo i professionisti di domani, ma soprattutto diffondiamo una cultura del lavoro dove la sicurezza non è un obbligo, è un valore”.

(I vertici di Formedil Cuneo)

CONCLUSIONI E ARRIVEDERCI AL 2027

'Cantiere Sicuro, insieme per la sicurezza' tornerà nel 2027, magari con un altro nome, ma con le medesime finalità: quelle di diffondere e approfondire le buone pratiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Giustamente orgogliosa dell’evento, la presidente di Formedil Cuneo Elena Lovera chiosa:

“La nostra attività ha più obiettivi: svolgiamo un ruolo istituzionale che ci vede dare attuazione alle norme contrattuali edili, abbiamo il compito del controllo preventivo della sicurezza in cantiere, quello della formazione a 360° in edilizia e non ultimo quello sociale e di avvicinamento al settore dei giovani e delle scuole. Grazie all’elevata professionalità del nostro corpo docente, dei formatori, della direzione e dell’amministrazione e dei tecnici possiamo dire: missione compiuta! Cantiere sicuro è un altro grande obiettivo raggiunto, ma anche un punto di partenza per una visione sempre più innovativa, per garantire alle imprese e ai lavoratori cuneesi di essere sempre più competitivi e sicuri. La sicurezza è frutto di un lavoro di squadra, un patto ed un’alleanza tra istituzioni, parti sociali, ordini e scuole, insieme per costruire la cultura del lavoro”.