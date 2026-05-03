Auto fuori strada nella notte a Fontanelle di Boves: quattro giovani feriti

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 9.30: I ragazzi coinvolti nell'incidenti sono un giovane di sesso maschile, il meno grave, arrivato in ospedale con codice verde, mentre tre ragazzine hanno riportato ferite più importanti (codice giallo), ma non sono fortunatamente in gravi condizioni.

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Brutto incidente nella notte a Fontanelle di Boves, in via Gastaldato, dove una vettura con a bordo quattro ragazzi è uscita di strada, terminando la corsa nel cortile di un’abitazione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118, con diverse ambulanze, insieme ai vigili del fuoco di Cuneo. Tutti gli occupanti del mezzo sono rimasti feriti: tre di loro, minorenni, sono stati trasportati all’ospedale di Cuneo per le cure del caso.

Al momento non si conosce l’entità delle loro condizioni. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato all’uscita di strada del veicolo.