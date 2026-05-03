Droga nel carcere di Fossano, tentativo sventato dalla Polizia Penitenziaria: un arresto

Tentativo di introduzione di sostanza stupefacente sventato alla Casa di Reclusione di Fossano nel primo pomeriggio del 2 maggio. Intorno alle 14.15, al termine di un’attività investigativa condotta dal personale di Polizia Penitenziaria, gli agenti sono riusciti a intercettare e bloccare un’operazione illecita nei pressi dell’istituto.

Nel dettaglio, è stato sequestrato un pacchetto contenente circa 100 grammi di hashish e arrestato in flagranza di reato un cittadino albanese, libero, ritenuto coinvolto nel tentativo di far arrivare la droga all’interno della struttura. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe lasciato il plico su una finestra affacciata sulla pubblica via, in prossimità della chiesa interna al carcere, presumibilmente in contatto con alcuni detenuti.

L’episodio è stato reso noto dall’OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), che ha espresso apprezzamento per l’operazione condotta dal personale in servizio a Fossano, sottolineando “l’elevato livello di professionalità, prontezza operativa e acume investigativo” dimostrati nell’intervento.

Il segretario generale Leo Beneduci ha commentato: “Encomiabile l’intervento posto in essere dal personale di Polizia Penitenziaria. Si tratta di un risultato che testimonia, ancora una volta, la dedizione e le capacità professionali degli operatori del Corpo. Auspichiamo che l’Amministrazione sappia riconoscere adeguatamente l’impegno dimostrato”.

Il sindacato rinnova così il proprio plauso agli agenti coinvolti, evidenziando il ruolo della Polizia Penitenziaria come presidio fondamentale di sicurezza e legalità all’interno degli istituti di detenzione.