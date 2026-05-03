Piscina pulita e acqua sana per tutta la stagione

Quando arriva la bella stagione, la piscina torna ad essere uno degli spazi più piacevoli della casa, da vivere con la famiglia e con gli amici. Per godersela senza pensieri, Alpiclima consiglia di partire subito con una buona prevenzione, perché un'acqua controllata fin dall'inizio crea meno problemi nei mesi successivi. L'azienda Alpiclima, con una lunga esperienza nel trattamento della acqua, può supportare il cliente nella scelta dei prodotti più adatti, così da mantenere la piscina pulita, sicura e piacevole ogni giorno.

Uno dei problemi più frequenti è la formazione delle alghe: queste possono comparire sulle pareti, sul fondo oppure nei punti dove l'acqua circola meno. In altri casi restano in sospensione e rendono l'acqua torbida, poco invitante e difficile da gestire. Le alghe si sviluppano più facilmente quando fa molto caldo, quando il pH non è corretto, quando la disinfezione è insufficiente o quando nell'acqua sono presenti sostanze che ne favoriscono la crescita.

Per questo è importante intervenire già a inizio stagione con un trattamento antialghe, da ripetere poi con regolarità. Alpiclima è in grado di fornire prodotti specifici per prevenire la comparsa delle alghe e aiutare l'acqua a restare limpida più a lungo. Una corretta prevenzione è sempre più semplice rispetto a un intervento fatto quando il problema è già visibile.

Il controllo dei valori dell'acqua resta fondamentale, cloro libero e pH devono essere verificati spesso, perché sono due parametri decisivi per la qualità della piscina. Se il pH è troppo alto o troppo basso, anche la disinfezione può diventare meno efficace. Alpiclima può fornire prodotti per innalzare o ridurre il pH e prodotti per la disinfezione dell'acqua, come cloro in diverse formulazioni, utili per mantenere buone condizioni di igiene e benessere.

Oltre alle alghe, sulle pareti e sul fondo della vasca possono formarsi depositi calcarei. Questo accade soprattutto in presenza di acqua dura o quando i valori non vengono mantenuti entro la norma. Il calcare rende le superfici meno belle, può creare incrostazioni e ridurre la resa dell'impianto di filtrazione. Una pulizia corretta aiuta a proteggere la piscina e a mantenerla più efficiente nel tempo.

Ci sono poi i depositi organici, spesso causa da creme solari, polvere, smog e residui lasciati dai bagnanti. Si accumulano soprattutto lungo la linea di galleggiamento e danno alla vasca un aspetto trascurato. Con prodotti adatti e un intervento mirato è possibile rimuoverli in modo semplice, senza rovinare le superfici e senza compromettere la qualità dell'acqua.

Alpiclima può supportare il cliente anche nella scelta della strumentazione necessaria per controllare i parametri in vasca. Avere strumenti affidabili permette di capire subito quando servire correggere il pH, integrare il disinfettante o intervenire con un trattamento specifico; questo rende la manutenzione più semplice e aiuta a evitare sprechi.

Per chi vuole mantenere la piscina in buone condizioni anche nei periodi di non utilizzo, sono disponibili prodotti svernanti pensati per proteggere l'acqua durante la stagione fredda. Inoltre, Alpiclima può fornire ricambi per l'impianto della piscina, così da mantenere efficiente tutto il sistema di filtrazione e trattamento.

Con il supporto di Alpiclima, la gestione dell'acqua diventa più chiara, più ordinata e più semplice, lasciando più spazio al piacere di vivere la piscina in totale relax.

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