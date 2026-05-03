domenica 03 maggio
&quot;Il Sole e la montagna&quot;: l’Associazione Astrofili Bisalta propone un evento speciale dedicato a tutti gli appassionati di natura e cielo
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Eventi | 03 maggio 2026, 15:47

"Il Sole e la montagna": l’Associazione Astrofili Bisalta propone un evento speciale dedicato a tutti gli appassionati di natura e cielo

L’iniziativa si svolgerà domenica 10 maggio presso i suggestivi ruderi del Castello Mirabello, a Chiusa di Pesio, luogo ricco di fascino e storia da cui si può ammirare una visione privilegiata su tutto il territorio

&quot;Il Sole e la montagna&quot;: l’Associazione Astrofili Bisalta propone un evento speciale dedicato a tutti gli appassionati di natura e cielo

Domenica 10 maggio, dalle 10.30 alle 13, l’Associazione Astrofili Bisalta propone un evento speciale dedicato a tutti gli appassionati di natura e cielo: un’esperienza unica che unisce la scoperta dell’astronomia alla valorizzazione del territorio. 

L’iniziativa si svolgerà presso i suggestivi ruderi del Castello Mirabello, a Chiusa di Pesio, luogo ricco di fascino e storia da cui si può ammirare una visione privilegiata su tutto il territorio. 

Grazie all’utilizzo di telescopi dedicati, i partecipanti potranno osservare in sicurezza il Sole e scoprirne caratteristiche e curiosità, affiancando questa esperienza alla contemplazione delle bellezze delle montagne circostanti. Un appuntamento pensato per mettere in dialogo cielo e terra, scienza e paesaggio, offrendo al pubblico un’occasione di conoscenza e meraviglia. L’ingresso è libero. 

Si ricorda che il Castello Mirabello è raggiungibile esclusivamente a piedi, con una piacevole passeggiata di circa 30 minuti con partenza dal paese. In caso di maltempo l’iniziativa è rimandata a domenica 7 giugno. 

Per informazioni: Ufficio Turistico Valle Pesio Tel. 0171/734990 Email: iatchiusapesio@visitcuneese.it

cs

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