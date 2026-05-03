Saluzzo: "La cena dei cretini" chiude la stagione del Teatro del Marchesato

Chiude in commedia la stagione del Teatro del Marchesato: "La cena dei cretini" di Francis Veber, con la regia di Lionello Nardo, porta sul palco sette attori in un turbine di equivoci, colpi di scena e risate assicurate. Appuntamento venerdì 8 e sabato 9 maggio, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio, venerdì 22 e sabato 23 maggio, sempre alle ore 21.

Al centro della storia c'è Pierre Brochant, ricco e arrogante borghese parigino che insieme ai suoi amici è solito organizzare cene a scopo beffardo: ogni sera viene invitato un ingenuo da deridere per il divertimento dei commensali. Convinto di aver trovato il candidato ideale nel goffo François Pignon, Pierre si ritroverà invece travolto da un vero e proprio tornado di imprevisti, che stravolgeranno i suoi piani fino a un epilogo insieme tragicomico e sorprendente.

Un ritmo incalzante, personaggi indimenticabili e un finale tutto da scoprire: uno spettacolo brillante e adatto a tutta la famiglia, degna conclusione di una stagione ricca e variegata.

In scena: Maurizio Ballatore, Ugo Rizzato, Paola Barbero, Laura Sassone, Mauro Monge, Andrea Fenoglio, Sergio Catania. Voci fuori scena: Luana Pes e Lionella Nardo. Luci e suoni a cura di Franco Carletti.

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