Calderoni sull’ospedale di Saluzzo: “Le comunità locali non paghino il prezzo delle criticità”

Questione ospedale di Saluzzo, in merito alla lettera di replica del consigliere di minoranza e già presidente dell'Associazione Officina delle Idee, Giovanni Damiano, riceviamo e pubblichiamo la replica del consigliere regionale Mauro Calderoni:

Egregio Direttore,

ho notato che un consigliere comunale di minoranza di Saluzzo ha ritenuto di riprendere alcune mie riflessioni, alterandone però senso e contenuto.

Non c’è una sola parola polemica nel mio comunicato e men che meno nei confronti degli operatori della sanità saluzzese o della direzione generale dell’Asl Cn1.

Proprio per rispetto del loro lavoro e dei cittadini, però, è necessario avere il coraggio di dire quando le cose non procedono come previsto e concordato, anche se le responsabilità ricadono nella propria parte politica.

La sanità piemontese continua a evidenziare criticità importanti e non possono essere le comunità locali a pagarne il prezzo, soprattutto quelle che, come il Saluzzese, investono risorse proprie per migliorare i servizi ai cittadini.

Mauro Calderoni