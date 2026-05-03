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Calderoni sull’ospedale di Saluzzo: “Le comunità locali non paghino il prezzo delle criticità”
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Politica | 03 maggio 2026, 08:43

Calderoni sull’ospedale di Saluzzo: “Le comunità locali non paghino il prezzo delle criticità”

Il consigliere regionale replica alle osservazioni di Damiano e difende la necessità di segnalare con chiarezza i ritardi nella sanità piemontese, nel rispetto di operatori e cittadini

Mauro Calderoni

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Questione ospedale di Saluzzo, in merito alla lettera di replica del consigliere di minoranza e  già presidente dell'Associazione Officina delle Idee, Giovanni Damiano, riceviamo e pubblichiamo la replica del consigliere regionale Mauro Calderoni:

Egregio Direttore, 

ho notato che un consigliere comunale di minoranza di Saluzzo ha ritenuto di riprendere alcune mie riflessioni, alterandone però senso e contenuto. 

Non c’è una sola parola polemica nel mio comunicato e men che meno nei confronti degli operatori della sanità saluzzese o della direzione generale dell’Asl Cn1. 

Proprio per rispetto del loro lavoro e dei cittadini, però, è necessario avere il coraggio di dire quando le cose non procedono come previsto e concordato, anche se le responsabilità ricadono nella propria parte politica.

 La sanità piemontese continua a evidenziare criticità importanti e non possono essere le comunità locali a pagarne il prezzo, soprattutto quelle che, come il Saluzzese, investono risorse proprie per migliorare i servizi ai cittadini.

Mauro Calderoni

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