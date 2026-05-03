Cossano Belbo, approvato il rendiconto 2025: avanzo libero di oltre 429mila euro

Si è tenuto giovedì 23 aprile il consiglio comunale del Comune di Cossano Belbo, nel quale il punto principale all’ordine del giorno era l'approvazione del rendiconto di gestione 2025.

Il bilancio di previsione al 31/12/2025 riporta stanziamenti che pareggiano in entrata e in spesa pari ad € 2.674.647,33; l’esercizio 2025 si è chiuso con la determinazione di un risultato di amministrazione complessivo derivante dalla gestione 2025 di 633.016,36 euro che porta ad un avanzo libero di 429.844,44 euro.

"Gli importi riconducibili a finanziamenti in attesa di liquidazione su opere terminate o in attesa di realizzazione e di completamento sono notevoli" afferma il sindaco Luca Luigi Tosa "segnale comunque di una buona capacità di sostenere spese per servizi ed opere e di una buona capacità di attrarre contributi".

Il sindaco ha anche aggiornato il consiglio comunale a proposito della prossima progettazione di interventi come la riparazione della frana di sottoripa in Strada Sant'Anna e la sistemazione dei detriti nel torrente Belbo, opere finanziate dalla Regione Piemonte.

Nel prossimo mese di giugno prenderanno il via i lavori di rinnovo dell’area sportiva e dei giardinetti dedicati a Michele Ferrero, uno spazio molto frequentato e caro alla comunità.

“L’intervento prevede la rizollatura del prato naturale e la sostituzione dei corpi illuminanti” spiega il primo cittadino “ma anche il rifacimento del manto sintetico del campo polivalente, la realizzazione di una gradinata e la copertura del terrazzo ad uso sportivo e ricreativo. Siamo lieti di valorizzare e restituire ai cittadini uno spazio rinnovato, sicuro e accogliente, dedicato alle attività sportive e alla socialità. Alla somma di 100.000 euro stanziata dalla Regione, il Comune parteciperà con un cofinanziamento di 42.000 euro”.

Infine, in virtù della prossima scadenza al 3 di agosto delle carte d'identità cartacee, l'amministrazione ha attivato un servizio di prenotazione per le pratiche di emissione delle CIE tramite l'applicativo 'Appuntamento Web' di Stefano Dragone. Il sistema già rodato è in utilizzo per altri servizi della FIDAS e della Proloco.