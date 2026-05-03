BASKET / Torneo “Langhe Roero 2026”, cala il sipario su un'edizione da record

SI è conclusa domenica pomeriggio l’edizione 2026 del torneo nazionale “Langhe Roero”, tre giorni di basket e divertimento capaci di infrangere nuovamente il record di presenze.

L’ultimo atto del torneo è stata la premiazione tenutasi nel centro storico di Cherasco che ha visto coinvolte tutte le 37 squadre isctritte (numero record) con circa duemila presenti tra atleti, staff, accompagnatori e famigliari al seguito in un vero e proprio bagno di folla che ha chiuso col punto esclamativo il torneo tra gli applausi.

La manifestazione ha visto partecipare 3 categorie (Esordienti U12) maschili, Esordienti (u12) femminili e U13 maschili. Si è giocato nelle palestre e palazzetti dei comuni di Alba, Carrù, Cherasco, Corneliano d’Alba, Dogliani, Farigliano, Guarene e La Morra. Questi 8 Comuni hanno patrocinato l’evento insieme alla federazione Italiana Pallacanestro e all’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

I tre giorni in cui si è svolto il torneo sono stati intensi e avvincenti ed a imporsi nelle rispettiv e categorie sono state le squadre di Bergamo (Esordienti femminili), Altavilla Vicenza (Esordienti maschile) e Etruria Basket Arezzo (U13 maschile).

Tantissime anche altre squadre provenienti da altre regioni per una manifestazione di ottimo livello tecnico e partecipazione. Le famiglie e gli atleti hanno infatti allogggiato e mangiato presso strutture ricettive del territorio.

Deus ex machina dell’evgento è stato Franco Zimbardi, insieme alle due società ospitanti, Olimpo Basket Alba e Pallacanestro Farigliano, con decine di persone delle due società impegnate sui vari campi ogni giorno (10-11 impianti).

Le palestre e palazzzetti hanno risuonato di gioia e in questi giorni famiglie e accompagnatori hanno avuto modo anche di visitare il territorio e le “cantine amiche”.

Un partner prezioso di questa edizione è stata Banca d’Alba, che ha premiato l’MVP di ogni categoria. Proprio il bagno di folla delle premiazioni ha chiuso questi fantastici tre giorni, un momento in cui sono intervenuti anche gli assessor dello spot del Comune di Cherasco e del Comune di Alba.

Si ringraziano di cuore tutti coloro che hanno partecipato e che hanno reso possibile questa splendida edizione!