CALCIO ECCELLENZA / Il Cuneo non va oltre l’1-1 con l’Ovadese, ora testa ai playoff

L’AC Cuneo 1905 pareggia 1-1 con l’Ovadese e si lancia così in vista dei playoff che inizieranno domenica prossima.

Decidono la sfida del “Paschiero”, valida per la 30ª e ultima giornata del campionato di Eccellenza, il rigore di Federico Nacci al 66’ e la rete ospite di Romei al 90’.

Il Cuneo arrivava dall’importante vittoria per 3-1 sul campo della Cheraschese, mentre, nell’ultima partita, l’Ovadese aveva perso 2-1 in casa con la Giovanile Centallo.

LA CRONACA

Fischio d’inizio alle ore 15:04 allo stadio “Fratelli Paschiero”. Padroni di casa in tradizionale maglia rossa con pantaloncini bianchi mentre gli ospiti in divisa nera con inserti bianchi.

Come su tutti i campi, l’inizio del match viene anticipato dal minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardi.

Prima fase dell’incontro contraddistinta dal prolungato possesso palla biancorosso con gli alessandrini che si limitano a ripartire. Il primo vero squillo arriva al nono minuto con Nacci che, ben servito da Ghibaudo, calcia potentemente, il pallone è però centrale e Tamburelli respinge senza problemi. Il primo tempo prosegue senza particolari sussulti con l’Ovadese che prende fiducia e sia fa più volte vedere in avanti grazie ai calci piazzati. Al 33’ il Cuneo ha una grande chance: Rizzo vince un rimpallo sulla destra e nello stretto riesce a pennellare un buon cross in mezzo su cui arriva Ghibaudo che a botta sicura conclude a rete ma, con un pizzico di sfortuna, centra il portiere avversario che nega così il vantaggio al giovane classe 2007. Passano pochi secondi e Caristo ci prova dal limite ma Tamburelli devia in corner. Sul successivo calcio d’angolo Nacci coglie impreparata la difesa concludendo di prima in porta ma i bianconeri si salvano ancora (35’).

Al 39’ i legni fermano i cuneesi: su una punizione battuta a due tocchi, Nacci stampa il suo mancino sulla traversa, dando l’illusione del gol. I padroni di casa alzano i giri del motore mancando però spesso l’ultimo, decisivo, tocco. Sul finire del primo tempo Rastrelli ha una gran occasione: il numero 21 viene ben servito tra le linee da Nacci ma solo davanti al portiere si fa ipnotizzare e manca così l’appuntamento con il gol. Il direttore di gara non assegna recupero e quindi si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0, al termine di un primo tempo, nella seconda metà, dominato dal Cuneo.

La ripresa inizia su ritmi più bassi e bisogna aspettare un quarto d’ora per vedere una bella occasione. Al 61’ i biancorossi sono ancora una volta sfortunati: Derrick Gyimah rovescia bene l’azione e serve bene Caristo che, da pochi passi, calcia bene ma la conclusione si stampa sul primo palo. Passa meno di un minuto e il numero 9 ha un’altra grande chance dalla stessa mattonella, ma questa volta il pallone finisce largo di poco. Il gol è nell’aria: Gyimah si fa vedere per l’ennesima volta sulla destra, crossa in mezzo e sul traversone arriva Ghibaudo che di testa conclude verso la porta, un difensore alessandrino intercetta il tiro con la mano e l’arbitro assegna con fermezza il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta il solito Nacci che, con un preciso mancino, spiazza il portiere avversario segnando così l’1-0 (66’).

La partita sembra cambiare e al 68’ Derrick va subito vicino al raddoppio dal limite dell’area. Al 76’ Ghibaudo tenta l’ennesima incursione dalla destra, la serve a rimorchio a Caristo che si mangia la rete del 2-0. All’81’ Tamburelli si supera togliendo dal “sette” il colpo di testa di Federico Nacci, che va vicino alla doppietta personale (ottimo l’assist del subentrato Delmastro). Nel finale l’Ovadese torna a prendere un po’ di coraggio, senza però mai rendersi veramente pericolosa. Il pareggio degli ospiti arriva proprio al novantesimo con Romei che ricicla al meglio il traversone di Barletto, trovando il gol sull’unico vero tiro dell’incontro: è dunque 1-1. Il direttore di gara assegna quattro minuti di recupero. Al 91’ il neoentrato Bianco sfiora il nuovo vantaggio, al termine di una grande azione personale: ancora una volta Tamburelli è decisivo. I bianconeri tentano l’assalto finale, che varrebbe loro la salvezza ma termina 1-1.

In classifica il Cuneo blinda il terzo posto con 60 punti, mentre l’Ovadese rimane in zona playout a quota 31.

Appuntamento dunque per domenica prossima, 10 maggio, per l’inizio dei playoff promozione: in programma le semifinali del girone B. Il Cuneo ospiterà l’Albese, fischio d’inizio alle 17.

TABELLINO

CUNEO – OVADESE 1-1

Cuneo (4-2-3-1): Cavalieri, Benso (87’ Bernardi), Giraudo, Tall (46’ Scotto), Rizzo (77’ Bianco), Rastrelli, Magnaldi, Nacci (83’ Regolanti), Ghibaudo, Caristo, Gyimah (77’ Delmastro). A disposizione: Aime, Orlando, Sadrija, Angeli. Allenatore: Danilo Bianco

Ovadese (4-3-3): Tamburelli, Bonicco, Allemani, Fissore, Visentin, Bosic (73’ Maiolo), Sciutto (89’ Forno), Campazzo (73’ Romei), Merialdo, Giangrasso (60’ Barletto), Ottonelli. A disposizione: Gaione, Mocerino, Ferrari, Brollo, Genocchio. Allenatore: Luca Carosio

Gol: Nacci 66’ rig. (C), Romei 90’ (O)

Ammoniti: Rastrelli (C), Bosic (O), Bernardi (C)

Espulsi: nessuno

Angoli: Cuneo 14 – Ovadese 1

Arbitro: Jacopo Apicella di Novara, coadiuvato dagli assistenti Stefano Tarif di Asti ed Ensi Bushaj di Novara