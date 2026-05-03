CALCIO ECCELLENZA / Per la Monregale si è chiusa una stagione positiva; Il tecnico Magliano: "Qui mi sono trovato bene. Le possibilità di restare ci sono. Vedremo." (VIDEO)

Si è chiusa con una sconfitta casalinga la stagione della Monregale nel suo primo Campionato di Eccellenza. Al Gasco sono stati gli ospiti del Chieri a imporsi in rimonta con il punteggio di 1-2. Un passo falso indolore ai fini della classifica e che non scalfisce quanto di buono fatto dai "Galletti" in questa annata sportiva, con una salvezza conquistata con diverse giornate di anticipo.

Veniamo alla cronaca del match: primo tempo noioso e condizionato dal pressing asfissiante di entrambe le formazioni. L'occasione più ghiotta la confezionava il Chieri, con un preciso colpo di testa di Rega, che colpiva in pieno la traversa. La gara cambiava ritmi e volto nella ripresa. Già al 46° gli ospiti sfioravano il vantaggio con Castagna che, solo davanti al portiere, non riusciva a superarlo. Al 55° grossa occasione per i padroni di casa, ma Porcaro, a due passi dalla porta, mancava per un soffio l'appuntamento con il gol.

Il risultato si sbloccava al 62° grazie al gol di Vella, che, partito sul filo del fuorigioco, s'involava verso la porta avversaria e con un preciso rasoterra beffava il portiere ospite. Il vantaggio della Monregale durava appena cinque minuti. Al 67° Manfredi era lesto a ribadire in rete un pallone che in precedenza aveva colpito la traversa.

Al 75° la rimonta degli ospiti veniva completata: con Alfieri a terra in area di rigore per un intervento giudicato regolare dal direttore di gara, il Chieri partiva in contropiede e dopo un assist giunto dalla fascia sinistra, il pallone terminava sui piedi di Passerò, che provocava la più classica delle autoreti. I "Galletti" reagivano e andavano generosamente a caccia del gol del pareggio. All'83° Bongiovanni colpiva in pieno la traversa, mentre nel rucupero era Meti a chiamare il portiere ospite al grande intervento. Dopo cinque minuti di recupero la gara terminava con la vittoria degli ospiti.

Al termine del match abbiamo sentito il tecnico della Monregale Michele Magliano, tra i principali artefici dell'ottima stagione della squadra biancorossa. Il tecnico dei Galletti non ha escluso la possibilità di continuare la sua esperienza alla guida della Monregale. Eccolo ai nostri microfoni: