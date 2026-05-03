Rientro dal ponte del 1°Maggio: traffico intenso tra Liguria e Cuneese, prime code e rallentamenti sulle principali direttrici

È già iniziato il rientro verso casa dopo il lungo ponte del Primo Maggio e si preannuncia una giornata complicata per la viabilità sulle principali arterie che collegano la Liguria alla provincia di Cuneo.

In queste ore si segnala traffico intenso sulla A10 Genova–Ventimiglia, in direzione del capoluogo ligure, nel tratto compreso tra il confine di Stato e l’intersezione con la A6 Torino–Savona. In particolare, si registrano code e rallentamenti nella zona tra Villanova d’Albenga e Spotorno, dove il flusso dei veicoli risulta più rallentato.

Situazione analoga anche lungo l’Aurelia, dove il rientro si somma agli spostamenti verso le località balneari: traffico molto sostenuto sul litorale, a tratti tra Pietra Ligure e Ceriale, con velocità ridotte e qualche difficoltà di scorrimento.

Rallentamenti si registrano anche sulla SS28 del Colle di Nava, nel tratto ligure, in particolare con una coda di circa 5 chilometri, in aumento, in corrispondenza del ponte Uveghi, di Pieve di Teco, dove si procede a senso unico alternato. ed inoltre tra case Rosse e la sommità del colle.

In provincia di Cuneo, invece, si segnala qualche coda legata alla presenza di un cantiere tra Nava e Ponte di Nava, che sta contribuendo a rallentare la circolazione.

Rallentamenti sono segnalati anche sulla SS582 del San Bernardino che collega Albena a Garessio: qui si segnalano code tra la zona della panchina gigante 205 e l'abitato di Garessio.

Al momento, sulle altre strade della Granda la situazione risulta regolare, senza particolari criticità segnalate.