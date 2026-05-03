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| 03 maggio 2026, 16:24

Atp Madrid, la finale: oggi Sinner-Zverev - Diretta

Atp Madrid, la finale: oggi Sinner-Zverev - Diretta

(Adnkronos) -

Jannik Sinner sfida Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid - in diretta tv e streaming - oggi, domenica 3 maggio 2026. L'azzurro, numero 1 del mondo, va a caccia del quarto titolo consecutivo 2026 (dopo Indian Wells, Miami e Montecarlo) e di un record: con un successo in Spagna, metterebbe in bacheca il quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita nel circuito. 

 

Sinner è poi atteso dagli Internazionali d'Italia, a cui arriva da finalista e al via martedì 4 maggio. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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