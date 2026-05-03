domenica 03 maggio
Un altro grande successo per Formedil Cuneo nella 22ª Giornata mondiale della Sicurezza sul Lavoro
 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 03 maggio 2026, 18:45

Attacco hacker a Sistemi Informativi (Ibm), servizi interessati sono stati ripristinati

Attacco hacker a Sistemi Informativi (Ibm), servizi interessati sono stati ripristinati

(Adnkronos) - Attacco hacker a Sistemi Informativi, la società controllata da Ibm attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni It e che gestisce l'infrastruttura tecnologica per la pubblica amministrazione italiana e diversi grandi aziende. L'attacco è stato contenuto, il sistema è stato stabilizzato e i servizi sono stati ripristinati. "Recentemente - sottolinea Ibm che conferma l'attacco hacker - abbiamo identificato e contenuto un incidente di sicurezza informatica, attivando immediatamente i nostri protocolli di risposta agli incidenti e coinvolgendo i principali esperti di sicurezza informatica, interni ed esterni, per affrontare la situazione".  

I sistemi di Sistemi Informativi, spiega Ibm, "sono stati stabilizzati, i servizi interessati sono stati ripristinati e continuiamo a monitorare il nostro ambiente mentre indaghiamo sulla questione, collaboriamo con le autorità e forniamo supporto ai clienti interessati”. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium