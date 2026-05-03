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| 03 maggio 2026, 12:50

Papa “Diritto alla libertà di stampa è spesso violato”

Papa “Diritto alla libertà di stampa è spesso violato”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi si celebra la giornata mondiale dellalibertà di stampa, patrocinata dall'Unesco, Purtroppo questodiritto è spesso violato in modo a volte flagrante a voltenascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittimedelle guerre e della violenza". Così Papa Leone XIV dopo lapreghiera del Regina Caeli in piazza San Pietro.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-

Agenzia Italpress

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